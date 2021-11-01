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    首頁　>　社會

    媒體人批邢泰釗卯上馬英九？ 高檢署澄清：勿政治操作

    前總統馬英九被控賤賣三中黨產，一審獲台北地院判決無罪。（資料照）

    前總統馬英九被控賤賣三中黨產，一審獲台北地院判決無罪。（資料照）

    2021/11/01 10:40

    〔記者錢利忠／台北報導〕前總統馬英九被控賤賣三中等黨產案一審獲判無罪，馬辦隨後以「東廠」等字眼形容當初起訴他的台北地檢署，引來檢方偵辦團隊反批「表面上沒拿一毛錢，不法暴利卻盡入他人私囊」；事後有資深媒體人撰文「邢泰釗幹嘛急著跳進戰場」，批高檢署檢察長邢泰釗以高檢署名義發新聞稿，「邢泰釗好像卯上了馬英九」。高檢署今澄清並呼籲勿政治操作。

    現為世新大學新聞系客座教授的資深媒體人王健壯，昨天於媒體上撰文評論，指「北檢起訴三中案時，檢察長是邢泰釗，現任高檢署檢察長也是邢泰釗，北檢邢泰釗敗訴，高檢邢泰釗不服，雖在情理之中，但各級檢察署各有所司，邢泰釗即使以個人名義對一審判決表達異議已嫌不妥，何況高檢署是以機關名義發布新聞稿？」

    對此，高檢署今天針對王健壯的撰文發表澄清，強調其文章內容與事實不符，誤導國人，並影響機關名譽，高檢署從未於三中案一審判決當日發布任何新聞稿，此於高檢署網站即可輕易查明，即使詢問曾與高檢署聯繫的司法記者亦可得知，王健壯所撰文章顯然與事實不符，王健壯身為知名新聞評論作者，更應深諳媒體查證之道，應就上開撰文不實之處，予以更正，以負文責，並維公信力。

    高檢署強調，北檢偵辦三中案，已為國庫取回近10億元及「八佰壯士」等330部影劇版權，其起訴的正當性，國人自有公評；國庫能依三中案起訴書向中影公司取回9億5千萬元入庫，並追回「梅花」、「八百壯士」、「飲食男女」、「人間四月天」等330部屬於國人共同記憶，並耳熟能詳的電影、戲劇作品版權返還國庫，北檢檢察官功不可沒。

    高檢署指出，王健壯的文章中提及「北檢起訴書… 都是政治語言，也屬揣測之詞」，三中案起訴的正當性，相信國人自有公評！高檢署呼籲，三中案為單純的刑事案件，期待各界尊重司法，勿以政治語言進行操作，以免斲傷司法威信。

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