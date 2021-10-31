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    那瑪夏山區虎頭蜂螫傷23人 陳其邁：傷者生命現象穩定

    那瑪夏山區虎頭蜂螫傷23人，救護車將傷者送醫。（圖由民眾提供）

    那瑪夏山區虎頭蜂螫傷23人，救護車將傷者送醫。（圖由民眾提供）

    2021/10/31 14:33

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕那瑪夏山區今天上午驚傳虎頭蜂螫傷23人，其中2人傷勢較嚴重，高雄市長陳其邁下午受訪時強調，傷者目前來生命現象或身體狀況，都還算穩定。

    高雄市楠梓戶政事務所今天上午前往那瑪夏區，舉辦新住民教育活動，有學員遭虎頭蜂叮咬後，用手揮舞，結果驚動虎頭蜂群，蜂群傾巢而出連續螫傷23人，其中2人傷勢較嚴重。

    針對此意外，高雄市長陳其邁於旗山醫院受訪時指出，有38人進行新住民一些活動，在那瑪夏神社附近，受到虎頭蜂攻擊，受傷民眾有23位，市府立刻啟動傷患救護，因為在那瑪夏地區有長期IDS（全民健康保險山地離島地區醫療給付效益提昇）計畫，所以在那瑪夏衛生所就已進行檢傷分類，也進行初步處理，包括點滴、相關藥物，穩定病人狀況。

    陳其邁說，到目前為止，第一波送到旗山醫院的5位，症狀上屬於比較中度的檢傷分類，目前旗山醫院總共已有13位，生命現象都穩定，也都留院觀察。後續也有一些轉送義大醫院，不過受傷程度比較嚴重部分，都是在旗山醫院，目前看起來生命現象或身體狀況，都還算穩定，他也請旗山醫院張副院長，提供最好醫療照顧。

    他強調，第一波處理到目前還算穩定，也請大家不用擔心。

    媒體問說，傷者有說當時狀況嗎？陳其邁表示，他們說沒有看到虎頭蜂蜂窩，一人被叮咬後，陸續蜜蜂就追上來，他剛問一下是中度檢傷分類的兩人，血壓大概130、80左右，還算在正常範圍內。

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