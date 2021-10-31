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    獨家》通緝犯「善良」見警就開槍 檢警研判為不入獄才襲警

    綽號「善良」的陳嫌去年攜槍在雲林被高市刑大逮捕，今年9月底上訴駁回，法院10月宣布判刑5年2月定讞，研判他以為警方要抓他入獄，才見警就開槍拒捕。（警方提供）

    綽號「善良」的陳嫌去年攜槍在雲林被高市刑大逮捕，今年9月底上訴駁回，法院10月宣布判刑5年2月定讞，研判他以為警方要抓他入獄，才見警就開槍拒捕。（警方提供）

    2021/10/31 14:43

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高市警方26日追查黃姓通緝犯，意外驚動隔壁疑毒品交易的3名歹徒，其中外號「善良」的陳姓男子還朝警方開槍，跳彈擊傷陳姓員警，警方追捕陳嫌在台南遭遇持槍抵抗，開槍還擊16槍，陳嫌中彈身亡，檢警研判他為何如驚弓鳥開槍襲警，還舉槍企圖自戕，最後仍槍口對警做困獸之鬥，原來他去年曾在雲林持槍被逮，今年10月底判刑5年2月定讞，為不入獄朝警開槍，攜槍逃亡販毒維生，警方將找出窩藏陳嫌的友人、藥腳一一送辦。

    警方調查，高市刑大去年間鎖定「善良」陳嫌涉嫌販毒，追查時讓狡滑的他跑掉，在其住處查扣改造槍械的工具，當時曾懷疑陳男可能懂得改造槍枝，他逃往雲林當臨時工躲在工寮，去年11月刑大偵二隊在雲林逮獲陳，查扣1把改造手槍，該案判刑5年2月，陳於今年9月上訴遭駁回定讞，近日必須入獄。

    據了解，陳嫌去年原本身背3條通緝，包括雄檢2條、屏檢1條，去年11月落網歸案解除通緝，但槍砲、販毒等刑案陸續將判決，警方估計這些案子成立，累計入監服獄時間恐超過20年，加上今年10月26日涉及毒品交易，誤認警方要逮他入獄，開槍射傷員警，害怕自己一入獄恐怕就出不來，檢警研判就是為何他一見警就開槍的原因。

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    綽號「善良」的陳嫌去年攜槍在雲林被高市刑大逮捕，今年9月底上訴駁回，法院10月宣布判刑5年2月定讞，研判他以為警方要抓他入獄，才見警就開槍拒捕。（警方提供）

    綽號「善良」的陳嫌去年攜槍在雲林被高市刑大逮捕，今年9月底上訴駁回，法院10月宣布判刑5年2月定讞，研判他以為警方要抓他入獄，才見警就開槍拒捕。（警方提供）

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