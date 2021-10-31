槍擊犯遭警開16槍擊斃 生前嗆︰不是自戕就是對警開槍

陳嫌中彈送醫急救不治。（讀者提供）

2021/10/31 13:54

〔記者方志賢／高雄報導〕高市岡山分局員警本月26日查訪通緝案件時遭綽號「善良」陳姓嫌犯持槍射擊，造成員警左小腿遭流彈擊傷，警方連日獲3嫌，今（31）日凌晨在台南攻堅圍捕陳嫌時，陳嫌持槍朝太陽穴自戕，未料子彈卡彈，陳嫌重新拉滑套欲朝警方射擊時，遭警開16槍，陳嫌中彈送醫不治。

警方調查，陳嫌有毒品、竊盜、槍砲彈藥刀械管制等多項前科，去年因擁槍自重，曾被高市刑警大隊查獲，這次開槍造成員警受傷，逃亡過程曾向接應的友人提及，若再遇警察「不是自戕，就是朝著警方開槍」，沒想到凌晨遇警攻堅，陳持槍先對太陽穴開2槍未果，接著又欲朝警方開槍時，遭警擊斃。

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警方查出，26日當天，林姓男子（50歲）買一把改造槍械，找陳嫌到劉姓友人（48歲）在三民區昌裕街租屋處測試槍械功能，林男後來外出購物，當時另一名李姓男子（41歲）正好來買毒，3人在房間內閒聊。

當天上午，岡山分局劉姓和陳姓警員接獲線報，指昌裕街有1名80歲的黃姓殺人未遂通緝犯藏匿在出租套房，2警便衣前往查訪，警方才敲大門，屋內劉男、李男衝出，後方持槍的陳嫌則朝警方開槍，造成陳姓警員的左小腿遭流彈擊傷。

警方先制伏劉男，李男和陳嫌奪門而出，一度欲搭乘一輛白牌計程車，司機嚇到不讓2人上車，當時林男剛好駕車返回，接走李、陳2人，3人分頭逃亡；警方事後逮獲黃姓通緝犯，隔天緝獲李、林2嫌。今天開槍擊斃陳嫌，4嫌都到案。

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