國中生騎車趴趴走 測速桿前遮車牌挑釁警方

國中生騎車趴趴走，測速桿前左手遮完繞回來換右手遮車牌挑釁警方。（記者蔡政珉翻攝）

2021/10/31 13:54

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣警察局近日彙整苗栗市英才路與文發路口固定式測速照相桿違規採證照片，發現有1輛機車附載乘客行經測速照相桿時，後座乘客先故意用左手遮車牌，之後不到3分鐘又繞回原地改用右手遮車牌，無異於挑釁警方。警方追查後發現竟是國中生夜遊故意所為，直接開出罰單。

警方指出，發現上述行為後認為公權力遭到挑釁，成立專案小組後追查，發現除了該違規車輛外，還有2輛機車附載乘客在路旁小山坡空地予以加油助興。警方過濾車牌號碼後查出車主身分，前往查訪得知當天騎車與搭車者皆為國中生，彼此為國中學長、學弟關係。

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行為人見警方上門只好坦承，因半夜無聊且睡不著，臨時起意相約騎乘機車前往英才路與文發路口測試固定式照相桿有無測照，擔心被拍下照片所以遮蔽車牌號牌，當下僅是覺得好玩。

警方則針對涉案4名國中生開出10張罰單（4張無照駕駛、2張遮蔽車牌、2張超速及2張載運人客不穩妥行駛時顯有危險等違規行為），罰鍰共4萬元。警方也重申固定式測速照相桿屬於國家公務，代表警察執行公權力，絕不容許任何人挑戰及藐視公權力行為。

國中生騎車趴趴走，測速桿前左手遮完繞回來換右手遮車牌挑釁警方。（記者蔡政珉翻攝）

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