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    槍傷高雄警通緝犯遭警擊斃 17彈孔分布頭、手、左腳、前胸

    遭警察擊斃的陳姓槍擊犯母親（左三者）傷心、低調的到成大醫院地下太平間協助檢警指認與相驗陳嫌遺體。（記者王俊忠攝）

    遭警察擊斃的陳姓槍擊犯母親（左三者）傷心、低調的到成大醫院地下太平間協助檢警指認與相驗陳嫌遺體。（記者王俊忠攝）

    2021/10/31 13:22

    〔記者王俊忠／台南報導〕26日涉嫌槍傷高雄員警、逃到台南中西區友愛街1家平價旅館藏匿的陳姓男通緝犯，今天凌晨遭警方攻堅圍捕時，陳男持槍拒捕，被支援的台南保大3名攻堅員警開槍擊斃。檢警上午相驗陳男遺體，初步發現陳男身上有17個彈孔，分布在頭部、雙手、左腳、前胸等部位，確切死因與子彈射入及射出的傷口有待進一步解剖確認。

    檢警到陳嫌送醫搶救的成大醫院地下太平間相驗遺體，陳嫌母親接獲通知也傷心、低調的到成醫協助指認、相驗工作。

    對於凌晨1時許執行攻堅勤務的過程，台南市保安警察大隊說明，高雄市警察局執行陳姓通緝犯涉嫌槍砲、殺人未遂及毒品案專案逮捕任務，申請南市警局特殊任務警力支援攻堅。

    南市保大表示，南市保大配合派出霹靂小組林姓分隊長帶領3名霹靂員警到場，在0時42分許執行攻堅，由1名保大員警先持破壞器破門後發現陳嫌持槍，員警立即喝斥對方放下武器，但歹徒仍欲持槍自戕不成，續拉手槍滑套上膛、把手槍指向員警，包括林姓分隊長等3名持槍攻堅員警隨即還擊16槍，待陳嫌無還擊能力即停止射擊，符合警械使用條例用槍規定，惟後續台南保安大隊仍會配合檢察官進行相驗及相關調查。

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    遭警察擊斃的陳姓槍擊犯，其母親（右前一）傷心、低調地到成大醫院地下太平間協助檢警指認與相驗陳嫌遺體。（記者王俊忠攝）

    遭警察擊斃的陳姓槍擊犯，其母親（右前一）傷心、低調地到成大醫院地下太平間協助檢警指認與相驗陳嫌遺體。（記者王俊忠攝）

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