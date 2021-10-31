貨輪舷梯欄桿距離太大害死船員 負責管理二副判拘役55天

基隆地院近日審結，認定負責維護管理舷梯的蔡姓二副，觸犯過失致死罪，判處拘役55日，得易科罰金；公司部分則科罰5萬元。（記者吳昇儒攝）

2021/10/31 10:49

〔記者吳昇儒／基隆報導〕原受僱於信福航業公司的張姓男子2018年9月6日，因酒後情緒不穩定，透過LINE群組提出辭職，交接完工作後，從信福1號輪下船時，卻因舷梯欄桿差距過大，不慎跌落碼頭，頭部著地，經救治近1個月後，仍不治身亡。基隆地院近日審結，認定負責維護管理舷梯的蔡姓二副，觸犯過失致死罪，判處拘役55日，得易科罰金。

檢警調查，張姓男子本負責船上操舵、保養、裝卸貨等工作，案發當天貨輪停泊在基隆港西15碼頭進行卸載砂石作業。張男輪值時飲酒，情緒不穩，透過公司群組請辭，並當下填寫離職單，經公司經理同意後，完成交換班作業。

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張男持個人行李透過貨輪左舷梯下船時，未發現桿距超過規定的75公分，舷梯所設欄柵上下欄桿的桿距為145公分，導致上扶繩撓度過大，造成張男重心不穩向外傾斜靠壓上扶繩，因扶繩無法支撐其重量而向下彎曲。張男便從舷梯上墜落碼頭地面，同年10月1日傷重不治死亡。

檢察官偵訊後，認定信福公司違反職業安全衛生法，而負責管理的蔡姓二副則涉犯過失致死罪嫌，一併起訴。

法院審理時，蔡姓二副辯稱，案發當天張男與工頭發生口角，酒後一氣之下在群組內說要下船，而他下船時除了拿行李廂外，還背著黑色垃圾袋，加上樓梯本身就會晃動，也比較窄，平衡感不好才會跌落；因此意外發生與舷梯並不相關，且船上舷梯桿距是依國際標準定的，自己並無過失。

信福航業公司則向法官表示，已和張男家屬達成和解，且和解金已支付完畢，信福1號的舷梯設備沒問題。

法官調查後認為，依碼頭裝卸安全衛生設施標準柵欄上下欄桿的桿距設置應在75公分以下，但案件中欄柵上下欄桿的桿距卻為145公分不符規定。

此外，信福航業公司雖提出貨輪檢驗報告，並未包含舷梯設置，無法佐證對該公司及蔡男提及舷梯設備沒問題說法；另蔡男雖稱張男因受飲酒影響，但依當天狀況張男可清楚簽署離職單並拿取重物，難認定他發生意外前，有意識模糊情形。

法官認定，蔡男觸犯過失致死罪，判處拘役55天，得易科罰金5萬5千元；信福航業公司犯職業安全衛生法，科罰5萬元，全案仍可上訴。

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