男通緝犯在台南旅館遭警擊斃 原來是槍傷高雄警逃犯

涉嫌日前開槍傷及高雄警察的陳姓男通緝犯，躲在台南中西區友愛街這家平價旅館，今天凌晨遭查緝的專案員警開槍擊斃。（記者王俊忠攝）

2021/10/31 08:44

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台南警匪槍戰！警開16槍還擊 槍擊要犯中彈不治

〔記者王俊忠／台南報導〕今天凌晨近1點許，台南市警保安大隊霹靂小組員警配合高雄警方到台南中西區友愛街1家平價旅館埋伏、查緝陳姓通緝犯時，與陳男在飯店地下室房間相遇，陳男拿槍企圖對警察開槍，台南霹靂小組員警隨即開槍還擊，陳員身中多槍，送醫時已無生命跡象。警方清查，陳男原來是10月26日上午在高雄三民區開槍傷及員警的在逃通緝犯。

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10月26日上午，高雄岡山警分局壽天派出所劉姓、陳姓兩名員警到高雄三民區追查1名黃姓通緝犯，在昌裕街1處民宅查訪時，屋內突然跑出3名男子，其中1男還大膽朝員警開槍，陳員遭跳彈波及、左小腿擦傷，但2警仍制伏現場1名嫌犯，屋內另有3男子逃逸，高雄警方組成專案小組追緝。

據了解，其中涉嫌朝高雄員警開槍的陳姓通緝犯（43歲），逃到台南市中西區友愛街這家老牌平價旅館藏匿，高雄警方得知陳男藏匿點線索，即通報越區辦案、會同台南市警保大霹靂小組幹員，於今天凌晨到這家平價旅館埋伏。

凌晨近1點許，專案警方在旅館的地下室房間遇到陳姓通緝犯，陳男拿槍企圖對員警開槍，台南霹靂小組員警見情勢危急、隨即掏槍還擊，陳男身中多槍倒地，警方將陳男送醫時已無生命跡象，急救後無效身亡。

對於這件員警開槍打死通緝犯案件，南市轄區的二分局警方相當低調、表示這是高雄警方到台南查案發生，相關案情細節，高雄警方較為清楚並預計在今天上午10點開記者會說明案情。發生槍擊命案的平價旅館櫃檯人員，今晨對媒體記者上門詢問、連忙說不知道案情、不接受採訪，將記者請出旅館。

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