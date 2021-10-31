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    首頁　>　社會

    外遇夫「淨身出戶」求妻原諒 1年後反悔不送停車位了！

    鍾男反悔，不把停車位贈予妻子，提告要求撤銷。（示意圖）

    鍾男反悔，不把停車位贈予妻子，提告要求撤銷。（示意圖）

    2021/10/31 00:39

    〔記者吳政峰／台北報導〕鍾姓男子外遇為求原諒，2019年把不動產、股票與存款全部贈與給老婆，沒想到1年後反悔，指當時贈與的不動產並不包含兩個停車位，且只是「假贈與、真安撫」，提告要求法院塗銷所有權移轉登記。鍾妻表示，老公無條件贈與財產財產，是「淨身出戶」的概念，當然包含停車位。高等法院認為鍾男確簽協議書贈與，日前判其敗訴。

    鍾男與妻子2010年結縭，育有3名子女。2019年間，鍾男與同事的婚外情曝光，為了祈求妻子原諒，簽下協議書，承諾無條件贈與名下房地、股票與存款無條件。鍾男聯繫地政士詢問贈與事宜，並把所有權狀、印鑑等相關證明交給太太，鍾妻遂持資料請地政士辦理移轉。

    過了1年，鍾男突興訟主張當時協議贈與的物件只有房屋，並不包含2個停車位，且是「假贈與、真安撫」，要求法院塗銷。鍾妻則說兩人均非法律專業，才會在協議上僅標明贈與標的是房屋門牌號碼，事實上，停車位是房屋的附隨品，怎麼可能切割，況且當時老公連同停車位的文件交給她移轉，絕對是贈與。

    鍾妻還指，老公是「淨身出戶」，已把所有財產送給她，當然包括停車位。她質疑老公是因離婚及子女親權發生爭執，被聲請保護令而心生不滿，興訟當作報復手段。

    高院指出，鍾男同意把「房地」送給老婆，自應包含停車位；還電聯地政士，詢問贈與事宜，顯見不是「假贈與、真安撫」；再加上鍾妻可決定停車位租金與退款等重要事項，顯見妻子確為所有權人，評議後駁回鍾男告訴，可上訴。

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