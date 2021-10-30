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    首頁　>　社會

    管教女兒失控打吼大叫 莽父被罰上課4小時

    張姓男子因女兒常賴床，持皮帶要叫女兒，基隆市政府社會局獲報家訪發現，張男管教女兒經常情緒失控，對女兒大吼大叫，致女兒出現掉髮、拔頭髮等憂鬱傾向。基隆地院近日判處張男要接受4小時親職教育課程。（記者林嘉東攝）

    張姓男子因女兒常賴床，持皮帶要叫女兒，基隆市政府社會局獲報家訪發現，張男管教女兒經常情緒失控，對女兒大吼大叫，致女兒出現掉髮、拔頭髮等憂鬱傾向。基隆地院近日判處張男要接受4小時親職教育課程。（記者林嘉東攝）

    2021/10/30 22:18

    〔記者林嘉東／基隆報導〕張姓男子因女兒常賴床，持皮帶要叫女兒，基隆市政府社會局獲報家訪發現，張男管教女兒經常情緒失控，對女兒大吼大叫，致女兒出現掉髮、拔頭髮等憂鬱傾向。基隆市政府裁罰張男須接受4小時親職教育課程，張不服提起行政訴訟。基隆地院近日判處張男敗訴，要接受4小時親職教育課程。

    張姓男子與前妻育有2個女兒；基隆市政府家庭暴力暨性侵害防治中心，去年6月間接獲警方通報，張男與其前妻，常因管教問題起口角。

    張男遭前妻指控拿皮帶抽打女兒，但他女兒卻稱，她並未被父親打傷，父親會在不聽話時，持皮帶喝斥她，或對她大吼。

    基隆市政府遂認為，張男違反兒童及少年福利與權益保障法規定，裁處張男須接受4小時親職教育課程。

    張不服提起行政訴訟指出，當天他只叫了幾聲起床而已，並未拿皮帶要打女兒，反倒是他的前妻打傷他，他已向法院聲請保護令獲准。

    張男指出，他對2個女兒竭力栽培就讀藝術才能班，竟遭社會局官員強加不公平之裁處，盼法院駁回社會局裁罰。

    法院認為，民法第1085條規定：「父母得於必要範圍內懲戒其子女。」父母認為子女有過錯施以懲戒，但不能逾越必要程度，而對未成年子女之身體或心理，施予非意外性、不可忍受之傷害或痛苦。

    張的女兒已有落髮、拔頭髮，且曾未此就醫，張仍繼續以皮帶為管教工具，欲藉此威嚇女兒，顯已逾必要管教範圍。

    法院因此認為，張男拿皮帶管教女兒，缺乏教養的能力及技巧，致女兒感到恐懼、不安，已屬不當管教，基隆市政府裁處張男應接受4小時親職教育課程，並無違誤之處，判張男敗訴。

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