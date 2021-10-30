為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    捍衛軍紀！不想倒垃圾竟毆長官 暴走兵加重改判1年2月

    陸軍裝甲兵訓練指揮部陳姓駕駛兵以下犯上，重判1年2月。（資料照）

    陸軍裝甲兵訓練指揮部陳姓駕駛兵以下犯上，重判1年2月。（資料照）

    2021/10/30 17:29

    〔記者吳政峰／台北報導〕陸軍裝甲兵訓練指揮部陳姓駕駛兵（案發後退伍），2020年間只因不想倒垃圾，竟把士官從椅子上揪起來、辱罵髒話，把班長推倒在地，甚至抄椅子試圖砸人，被依對長官施強暴罪起訴。一審新竹地院指該罪本刑1年起跳太重，減刑判陳員6月刑；二審高院則認為陳員為了倒垃圾「以下犯上」，不值得同情，改判1年2月。

    陳員是志願役士兵，2019年2月間入伍，隔年3月10日，輪值的林姓安全士官發現陳員未倒垃圾，上前質問「為何不倒垃圾？」沒想到陳員竟突然暴怒，不顧林員是自己的上官，徒手抓住他的衣領、從安官座位椅子上拉起，辱罵五字經穢語。

    楊性班長得知後，赴陳員寢室試圖說理，命令他倒垃圾，豈料陳員再度炸鍋，不只把楊員推倒在地，見他起身，還抄起一旁的塑膠椅作勢毆打。檢察官認陳員觸犯對長官施強暴等罪，提起公訴。

    竹院法官指出，陳員已和被害人和解並賠償完畢，獲得原諒，若仍處最低的地板刑期1年，實屬過重，足以引起一般人同情，因而引用刑法第59條，打5折減刑到6月。檢察官不服，提起上訴。

    高院指出，陳員犯案時已擔任志願役士兵1年多，應知軍人應嚴守紀律、恪遵法令，在軍隊中講求嚴謹的階級觀念，需服從長官領導統御，以維護軍中命令指揮鏈的有效傳達，使任務能成功達成。

    高院批評，陳員僅因長官質問為何不倒垃圾，即對正在執行職務的長官施以強暴並辱罵，實在難以認定有何特殊原因與環境、客觀上足以引起他人同情或足堪憫恕的情狀，故合議庭認為陳員並不適用刑法第59條的減刑規定。

    高院還發現，陳男2019年間曾因酒駕被判刑2月，時隔一年又「以下犯上」，顯見對刑罰的反應力薄弱，評議後決定加重其刑，改判1年2月，可上訴。另外，陳員對林姓士官施暴，則被依對上官施強暴罪判刑4月，得易科罰金12萬元確定。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    永順艦長與女士官同室「修電腦」 少將艦隊長遭拔官
    2021/10/25 19:05

    永順艦長與女士官同室「修電腦」 少將艦隊長遭拔官
    空軍士兵A戰術頭盔連同袍手機充電線也偷 軍法送辦
    2021/10/16 09:17

    空軍士兵A戰術頭盔連同袍手機充電線也偷 軍法送辦

    畔景觀席「天映湖」吸信義富人換屋族搬風
    士兵賴床不參加早點名 被叫醒爆氣竟棒打上官
    2020/07/31 19:14

    士兵賴床不參加早點名 被叫醒爆氣竟棒打上官
    憲兵少校遭爆曖昧女兵養小三 士兵加碼：常喝到爛醉...
    2018/08/02 14:00

    憲兵少校遭爆曖昧女兵養小三 士兵加碼：常喝到爛醉...

    掌握拜登經濟學商機
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播