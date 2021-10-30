捍衛軍紀！不想倒垃圾竟毆長官 暴走兵加重改判1年2月

陸軍裝甲兵訓練指揮部陳姓駕駛兵以下犯上，重判1年2月。（資料照）

2021/10/30 17:29

〔記者吳政峰／台北報導〕陸軍裝甲兵訓練指揮部陳姓駕駛兵（案發後退伍），2020年間只因不想倒垃圾，竟把士官從椅子上揪起來、辱罵髒話，把班長推倒在地，甚至抄椅子試圖砸人，被依對長官施強暴罪起訴。一審新竹地院指該罪本刑1年起跳太重，減刑判陳員6月刑；二審高院則認為陳員為了倒垃圾「以下犯上」，不值得同情，改判1年2月。

陳員是志願役士兵，2019年2月間入伍，隔年3月10日，輪值的林姓安全士官發現陳員未倒垃圾，上前質問「為何不倒垃圾？」沒想到陳員竟突然暴怒，不顧林員是自己的上官，徒手抓住他的衣領、從安官座位椅子上拉起，辱罵五字經穢語。

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楊性班長得知後，赴陳員寢室試圖說理，命令他倒垃圾，豈料陳員再度炸鍋，不只把楊員推倒在地，見他起身，還抄起一旁的塑膠椅作勢毆打。檢察官認陳員觸犯對長官施強暴等罪，提起公訴。

竹院法官指出，陳員已和被害人和解並賠償完畢，獲得原諒，若仍處最低的地板刑期1年，實屬過重，足以引起一般人同情，因而引用刑法第59條，打5折減刑到6月。檢察官不服，提起上訴。

高院指出，陳員犯案時已擔任志願役士兵1年多，應知軍人應嚴守紀律、恪遵法令，在軍隊中講求嚴謹的階級觀念，需服從長官領導統御，以維護軍中命令指揮鏈的有效傳達，使任務能成功達成。

高院批評，陳員僅因長官質問為何不倒垃圾，即對正在執行職務的長官施以強暴並辱罵，實在難以認定有何特殊原因與環境、客觀上足以引起他人同情或足堪憫恕的情狀，故合議庭認為陳員並不適用刑法第59條的減刑規定。

高院還發現，陳男2019年間曾因酒駕被判刑2月，時隔一年又「以下犯上」，顯見對刑罰的反應力薄弱，評議後決定加重其刑，改判1年2月，可上訴。另外，陳員對林姓士官施暴，則被依對上官施強暴罪判刑4月，得易科罰金12萬元確定。

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