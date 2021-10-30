疑消防分隊長酒駕亮服務證未送辦 中警澄清：依規定函送法辦

這場車禍發生於7日深夜，員警正對陳姓消防分隊長（圖後）酒測。（記者張瑞楨翻攝自記者爆料網）

2021/10/30 17:47

〔記者張瑞楨／台中報導〕楊姓男子本月7日深夜，開車於中市追撞前方自小客車，不料，前車陳姓駕駛下車後渾身酒味，一再商請私下和解，後來中市警局一分局員警抵達竟沒有將陳男移送法辦。楊男稱「曾看見對方拿出疑似消防單位的服務證」，上網查詢陳男身分竟是彰化縣的消防分隊長，質疑警方包庇。

一分局公益派出所長楊明勳說，陳男沒出示服務證，員警不知其職業，沒移送之因，是依據檢警聯席會議的函示，警方於翌日（8日）依公共危險罪函送法辦。

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楊姓駕駛上臉書「記者爆料網」投訴指出，7日於台中市東興路與大隆路口，因前車陳姓駕駛突然停車，他反應不及追撞，陳姓駕駛下車後渾身酒味，希望私下和解，警方到場後對陳男進行酒測，酒測值達0.17毫克，警方卻沒有直接移送，質疑警方包庇。

楊男指出，事後回想，當時曾看陳男拿出疑似消防單位的服務證，上網一查，對方竟然是彰化縣某消防分隊長，他質疑陳男身為公務員卻知法犯法，陳男一度說自己是業務人員，但他卻看到陳男疑似拿出消防單位的服務證給值勤警員，他更沒想到，害他撞車的陳姓男子，明明酒測值達0.17毫克，卻不用被移送，當場就可以離開派出所，讓他無法接受。

公益所長楊明勳說，陳男並未亮出服務證，警方也僅請他出示身分證與駕照，員警對陳男職業完全不知，陳男也沒說自己是消防分隊長，至於沒有隨案移送，警方於翌日函送法辦，主因是民國103年的中市檢警聯席會議中，函示沒有造成傷亡，通過「測試觀察記錄表」（完成直線、平衡、畫同心圓等動作），呼氣酒精濃度未達0.25毫克，不需隨案移送，而是函送法辦。

他強調，警方一切依法律程序辦理，沒有偏袒或包庇任何一方，更不知陳男的職業身分，陳男也沒有亮服務證等動作，楊男所言與事實不符。

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