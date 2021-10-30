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    檳榔攤掩飾職業賭場 警方攻堅破門逮3名負責人、5賭客

    警方在現場查扣賭資、抽頭金等證物。（記者鄭淑婷翻攝）

    警方在現場查扣賭資、抽頭金等證物。（記者鄭淑婷翻攝）

    2021/10/30 15:24

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市觀音區1處檳榔攤「以合法掩飾非法」，去年6月因涉嫌經營地下賭場被警方查獲，沉寂一陣子又重操舊業，大園警分局接獲線報持續監控蒐證，30日凌晨會同保安警察大隊攻堅破門，當場查獲朱姓、陳姓女子及林姓男子等3名負責人及5名賭客，扣得賭資、抽頭金及賭具、監視器、行動電話等證物，訊後分依賭博罪、社會秩序維護法等送辦。

    警方表示，該地下賭場隱身觀音區中山路一段民宅，白天以檳榔攤作掩護，晚上關門後轉而從事骰子賭博，去年被警方查緝加上疫情，沉寂了一段時間，隨著近期疫情趨緩，檳榔攤重新開張，8月中旬又經營起地下賭場，吸引熟客上門。

    警方表示，該賭場在住宅外安裝多支監視器，且賭客都是由熟人互相介紹，讓外人難以察覺，獲報後持續監控蒐證，發現該處人車出入複雜，確有可疑之處，遂向桃園地院申請核發搜索票，30日凌晨前往攻堅查緝。

    警方於現場查獲3名負責人及5名賭客，扣得賭資19萬8720元、抽頭金17萬5000元、賭具、監視器、行動電話等證物，訊後將3名負責人依賭博罪嫌移送桃園地檢署偵辦，另5名賭客則依違反社維法裁罰。

    警方破門查獲3名負責人及5名賭客。（記者鄭淑婷翻攝）

    警方破門查獲3名負責人及5名賭客。（記者鄭淑婷翻攝）

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