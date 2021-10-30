為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    未經屋主同意擅入裝潢住宅判賠5千 法官：工班同意不算數

    未經屋主同意擅入裝潢房屋，桃園地院判決陳婦須賠償屋主5000元。（記者鄭淑婷攝）

    未經屋主同意擅入裝潢房屋，桃園地院判決陳婦須賠償屋主5000元。（記者鄭淑婷攝）

    2021/10/30 09:20

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市林姓屋主耗資裝潢自宅，樓下鄰居陳姓婦人卻擅自入屋，對工班問東問西，刑事部分雖不構成犯罪，民事部分，桃園地院法官認為陳婦已侵害屋主的居住安寧，判決陳婦須賠償屋主5000元。

    林姓屋主與陳婦分住社區16樓、15樓，屋主控訴，去年3月間耗資裝潢，陳婦卻擅自向管委會取得16樓磁扣搭電梯上樓，未經他同意就進屋查看，對正在施工的工班問東問西，令人居家安全感盡失，不但花錢換鎖，還因此身心焦慮。

    陳婦解釋，是因樓上施工發出噪音才上樓，當時屋主住處並未上鎖、門半開，隨時有工人進進出出，她敲門後才進屋，請工班降低音量即離開，停留時間不長，也非使用屋主鑰匙進入，根本無需換鎖，而屋主罹患焦慮有很多可能，雖提出藥品明細收據，但與她進屋行為並無直接關係。

    屋主對陳婦提出刑事侵入住宅罪及民事侵權求償，刑事部分檢方認為尚不構成犯罪，已予以不起訴處分，屋主聲請再議不起訴、交付審判亦駁回。

    民事部分，法官認為陳婦擅入他人住處，雖辯稱有得到施工工人同意，但在場工人並非房屋所有人或居住者，無權同意他人任意進入，縱使當天大門未關，陳婦欲探查噪音來源，仍應止步於門口，若想進屋則應徵得屋主同意，或會同管委會、警方，否則任何人都可藉由查詢聲音，自行進入他人住處，陳婦行為已侵害他人居住安寧。

    屋主求償換鎖及精神撫慰金共12萬元，法官認為陳婦非持鑰匙或破壞門鎖進入，屋主求償換鎖費為無理由，另審酌陳婦侵害狀況等，判決她須賠償5000元精神撫慰金。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    遭隨意開鎖入房貼公告 女大生受驚求償10.5萬元敗訴
    2021/09/05 00:38

    遭隨意開鎖入房貼公告 女大生受驚求償10.5萬元敗訴
    傳空屋照索裝潢 上校判刑5年10月
    2021/08/29 05:30

    傳空屋照索裝潢 上校判刑5年10月

    畔景觀席「天映湖」吸信義富人換屋族搬風
    買了新家卻搬不成 原因竟是裝潢廢棄物無處去
    2020/05/22 12:48

    買了新家卻搬不成 原因竟是裝潢廢棄物無處去
    後院被闖 出手護家 竟防衛過當判拘
    2017/06/20 06:00

    後院被闖 出手護家 竟防衛過當判拘

    掌握拜登經濟學商機
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播