未經屋主同意擅入裝潢住宅判賠5千 法官：工班同意不算數

未經屋主同意擅入裝潢房屋，桃園地院判決陳婦須賠償屋主5000元。（記者鄭淑婷攝）

2021/10/30 09:20

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市林姓屋主耗資裝潢自宅，樓下鄰居陳姓婦人卻擅自入屋，對工班問東問西，刑事部分雖不構成犯罪，民事部分，桃園地院法官認為陳婦已侵害屋主的居住安寧，判決陳婦須賠償屋主5000元。

林姓屋主與陳婦分住社區16樓、15樓，屋主控訴，去年3月間耗資裝潢，陳婦卻擅自向管委會取得16樓磁扣搭電梯上樓，未經他同意就進屋查看，對正在施工的工班問東問西，令人居家安全感盡失，不但花錢換鎖，還因此身心焦慮。

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陳婦解釋，是因樓上施工發出噪音才上樓，當時屋主住處並未上鎖、門半開，隨時有工人進進出出，她敲門後才進屋，請工班降低音量即離開，停留時間不長，也非使用屋主鑰匙進入，根本無需換鎖，而屋主罹患焦慮有很多可能，雖提出藥品明細收據，但與她進屋行為並無直接關係。

屋主對陳婦提出刑事侵入住宅罪及民事侵權求償，刑事部分檢方認為尚不構成犯罪，已予以不起訴處分，屋主聲請再議不起訴、交付審判亦駁回。

民事部分，法官認為陳婦擅入他人住處，雖辯稱有得到施工工人同意，但在場工人並非房屋所有人或居住者，無權同意他人任意進入，縱使當天大門未關，陳婦欲探查噪音來源，仍應止步於門口，若想進屋則應徵得屋主同意，或會同管委會、警方，否則任何人都可藉由查詢聲音，自行進入他人住處，陳婦行為已侵害他人居住安寧。

屋主求償換鎖及精神撫慰金共12萬元，法官認為陳婦非持鑰匙或破壞門鎖進入，屋主求償換鎖費為無理由，另審酌陳婦侵害狀況等，判決她須賠償5000元精神撫慰金。

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