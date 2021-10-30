為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    兇臉叔車禍卻秒變「大好人」 警到場揪出毒品露餡

    邱男買完毒後騎車，與國產小客車發生擦撞。（民眾提供）

    邱男買完毒後騎車，與國產小客車發生擦撞。（民眾提供）

    2021/10/30 08:58

    〔記者王捷／台南報導〕台南市邱姓粗工買完毒品騎車與國產車擦撞，忍著腳痛要跟對方理論，豈料邱男一聽黃姓駕駛堅持報案，讓他秒變好人，直說「歹勢」不計較，又因腳傷逃不開，只好叫葉姓友人來現場「關心」，趁機要將海洛因交給葉男，但暗度陳倉的瞬間卻被趕來處理事故的警員瞄見，即使邱男受了皮肉傷依然要移送，今日警方表示將積極溯源。

    50多歲的邱男靠粗工維生，長相看起來不好惹，他跟葉男兩個人都有吸毒的習慣，而且是警方列管的毒品治安人口，這個月中邱、葉兩人毒癮一來，好不容易擠出了點錢，合資買了一小包止癮，邱男尋了許久，終於與藥腳接頭，順利拿到了毒品，卻在回程的路上與一輛國產車發生車禍。

    經過擦撞後，邱男腳踝扭傷，他看見對方是國產車，但是損害不嚴重，本來忍著腳痛站起來，要與駕駛對質索賠，但是黃姓駕駛認為，賠償一事經該交給保險公司，在這之前要報警做紀錄，換邱男被挫了銳氣，連忙變成老好人，直說「歹勢」不願計較，但是又因為腿傷無法跑。

    邱男眼見毒品可能露餡，急忙通知葉男「取貨」，希望在警察來前把好不容易買到的毒品拿走，不過葉男又太慢到場，在兩人偷藏毒品時正巧被警方撞見，在警員斥喝後，邱男交出毒品，訊後將兩人依法移送。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    「超級搖頭丸」一月奪3命 販毒3男逃過殺人罪定讞
    2021/10/29 11:29

    「超級搖頭丸」一月奪3命 販毒3男逃過殺人罪定讞
    亞洲最大宗 寮國警金三角查獲5500萬錠、1.5噸安非他命
    2021/10/28 19:34

    亞洲最大宗 寮國警金三角查獲5500萬錠、1.5噸安非他命

    畔景觀席「天映湖」吸信義富人換屋族搬風
    女違規併排停車被盤查 豬隊友毒品露餡2人送辦
    2021/10/28 09:41

    女違規併排停車被盤查 豬隊友毒品露餡2人送辦
    男偷電纜線逃逸摔車被逮 搜出海洛因針筒
    2021/10/23 13:30

    男偷電纜線逃逸摔車被逮 搜出海洛因針筒

    掌握拜登經濟學商機
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播