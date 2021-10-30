兇臉叔車禍卻秒變「大好人」 警到場揪出毒品露餡

邱男買完毒後騎車，與國產小客車發生擦撞。（民眾提供）

2021/10/30 08:58

〔記者王捷／台南報導〕台南市邱姓粗工買完毒品騎車與國產車擦撞，忍著腳痛要跟對方理論，豈料邱男一聽黃姓駕駛堅持報案，讓他秒變好人，直說「歹勢」不計較，又因腳傷逃不開，只好叫葉姓友人來現場「關心」，趁機要將海洛因交給葉男，但暗度陳倉的瞬間卻被趕來處理事故的警員瞄見，即使邱男受了皮肉傷依然要移送，今日警方表示將積極溯源。

50多歲的邱男靠粗工維生，長相看起來不好惹，他跟葉男兩個人都有吸毒的習慣，而且是警方列管的毒品治安人口，這個月中邱、葉兩人毒癮一來，好不容易擠出了點錢，合資買了一小包止癮，邱男尋了許久，終於與藥腳接頭，順利拿到了毒品，卻在回程的路上與一輛國產車發生車禍。

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經過擦撞後，邱男腳踝扭傷，他看見對方是國產車，但是損害不嚴重，本來忍著腳痛站起來，要與駕駛對質索賠，但是黃姓駕駛認為，賠償一事經該交給保險公司，在這之前要報警做紀錄，換邱男被挫了銳氣，連忙變成老好人，直說「歹勢」不願計較，但是又因為腿傷無法跑。

邱男眼見毒品可能露餡，急忙通知葉男「取貨」，希望在警察來前把好不容易買到的毒品拿走，不過葉男又太慢到場，在兩人偷藏毒品時正巧被警方撞見，在警員斥喝後，邱男交出毒品，訊後將兩人依法移送。

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