成功嶺替代役訓練班傳中隊長性騷擾役男？役政署回應了

成功嶺替代役訓練班遭爆料一名余姓中隊長疑似性騷擾役男，役政署表示，調查後事雙方有誤解。（記者陳建志攝）

2021/08/30 23:07

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成功嶺替代役驚爆長官性騷擾！役男自述曝一系列「不舒服舉動」

〔記者陳建志／台中報導〕有民眾在Ｄcard爆料，成功嶺替代役訓練班第223梯役男疑似遭余姓上尉中隊長以言語和肢體碰觸性騷擾，讓替代役男覺得不舒服，但兩名役男向訓練班長官反映，卻石沉大海，認為該中隊長已不適合再參與一般中隊接訓業務；役政署表示，反映當日就介入處裡，調查後屬雙方誤解，且已獲二名役男當事者理解。

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該名網友在Ｄcard爆料表示，223梯役男接訓期間，有兩位役男向區隊長反應遭到余姓中隊長一系列奇怪不舒服的舉動，包括聊天談話過程中不經意碰觸身體，要求拉起衣服看身上的刺青；要求進入辦公室談話，卻將手臂放在他的膝蓋談話，讓他覺得非常不舒服。

此外，還會講一些讓人覺得不舒服的話，例如「老娘做的事比你吃過的ＸＸ還多」，「我早就想要Ｘ你了」等等奇怪的話，而且還會額外要求熬夜處理他的事，動不動就熬夜到1、2點，隔天還是要準時6點起床。

爆料人表示，2名役男曾向長官反映，但感覺像是石沉大海，連道歉都沒有，所以只能尋求網路的力量，希望讓上級重視這件事，並認為該名中隊長的行為，已經不宜繼續參與一般中隊接訓業務。

對此，役政署副署長沈哲芳今晚表示，訓練班在8月27日役男反映當日就介入瞭解關懷，並約談中隊長說明，中隊長表示是在向役男宣達相關規定時，不小心碰觸役男腿部，非故意且無騷擾意圖，調查後屬雙方誤解，且已獲二名役男當事者理解。

至於有關中隊長管教情緒化和出現不適當字眼問題，已責請大隊級調查實際情形並加強宣教，如確實有不當之處即要求改進，如有違規則予以究責懲處。強調內政部役政署替代役訓練班一向秉持「人性化管理、合理要求」的管理方式，除了在此受訓，也希望能從中學習到必要技能，將持續要求中隊管理秉持用心、關懷的基本原則，維護役男權益及團隊紀律。

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