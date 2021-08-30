成功嶺替代役驚爆長官性騷擾！役男自述曝一系列「不舒服舉動」

自稱成功嶺「區隊長」上網爆料，替代役訓練班驚爆中隊長涉嫌性騷擾役男。替代役示意圖，與新聞當事人無關。（資料照）

2021/08/30 23:07

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成功嶺替代役訓練班傳中隊長性騷擾役男？役政署回應了

〔即時新聞／綜合報導〕一名自稱在成功嶺替代役訓練班服役的少尉區隊長今（30 ）日在社群平台「Dcard」PO文，爆料負責訓練替代役男的一名上尉中隊長疑似對役男性騷擾，加上其他不合理要求，導致隊上「幾乎全員都去過諮商輔導」；他說，隊上有兩名役男在自述書寫下遭遇種種令人「不舒服行為」，也向科長反映，但都石沉大海，只好尋求網路力量讓上級重視。役政署表示，反映當日就介入處裡，調查後屬雙方誤解，且已獲二名役男當事者理解。

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PO文的「區隊長」指出，成功嶺替代役訓練班負責訓練役男的有15個一般中隊，他要控訴的是余姓中隊長，還有基層屢次反映後卻不為所動的長官們。

文章指稱，223梯次役男受訓期間，有兩位役男向他反映遭到中隊長一系列奇怪不舒服的舉動騷擾，據兩名役男的自述書，這些舉動包括要求役男掀衣服看刺青，以及三不五時出現莫名的肢體碰觸。

這位「區隊長」指出，這些舉動當下都被鄰兵看到，也害兩名役男成為同梯間的笑柄，他帶兩名役男去向科長反映後，感覺卻像是石沉大海，連聲道歉都沒有。

他還說：「身為少尉區隊長，我認為該名中隊長此等行為，不宜繼續參與一般中隊接訓業務。」

「區隊長」還爆料，平常這位中隊長也會講一些令人不舒服的話，除了言語間時常夾雜情緒性字眼、粗話之外，還曾說「老娘做的事比你吃過的懶X還多」、「我早就想要肏你了」等奇怪言語。另外，這位中隊長還會要求區隊長等下屬熬夜到1、2點處理工作，又要求每天6點準時起床，「我的學弟已經被他搞到中度憂鬱症發作，跟他反映後他依然故我，根本不管下屬死活」。

「區隊長」說，以上種種都是他認為這位中隊長違規屬實的案例，其他沒有明確違規但隊上所有人被他壓搾到身心俱疲的例子不勝枚舉，隊上幾乎全員都去過諮商輔導，「我們已經窮盡所有管道向上反映，但都得不到有效的處理，所以決定在網路上尋求幫助，謝謝看到這裡的所有人」。

役男寫下自述書。（取自Dcard）

役男寫下自述書。（取自Dcard）

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