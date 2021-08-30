前科男半年與15歲小女友嘿咻101次 懷孕6週才被母發現

基隆地院近日審結，認定林男觸犯對於14歲以上未滿16歲女子性交罪，共101罪，各判處有期徒2月，應併執行有期徒刑10月。（資料照）

2021/08/30 20:08

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名林姓男子去年透過網路結識15歲少女小玲（化名），2人交往約半年時間，共發生101次性關係。直至小玲懷孕6週，肚子逐漸大起來，被家人發現後，對林男提出告訴。基隆地院近日審結，認定林男觸犯對於14歲以上未滿16歲女子性交罪，共101罪，各判處有期徒刑2月，應併執行有期徒刑10月。

檢警調查，23歲林姓男子有多項刑案前科，透過網路結識少女小玲，2人多次在住處發生性關係，且未戴保險套；今年2月間，小玲母親發現女兒的肚子越來越大，追問之下才發現，女兒竟然與男友發生多次性關係，只好帶著她到警局報案，並到醫院引產。

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檢警偵訊時，林男承認有與小玲發生過多次性關係，但都有經過女友同意，但不確定共發生過多少次，平均1、2天發生一次。檢察官偵訊後，依妨害性自主罪將林男起訴。

法官認為，林男與被害少女交往時已成年，也知道小女友未滿16歲，卻頻繁對她做性交行為，還未戴保險套，導致少女懷孕；且流產後，仍持續與女友發生性關係，漠視少女身心健全發展，惡性非輕。林男原與少女母親達成和解，卻未依約履行支付款項，

法官審酌林男與少女發生性行為時，均有獲得對方同意，且犯後均承認犯行，考量其智識程度、生活狀況、前科素行後，判應執行有期徒刑10月。

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