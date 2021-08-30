影片曝光！超我車就請你吃「慶記」 國道1台中路段又傳槍擊案

李男事後被捕，坦承因不滿被超車才開槍示警，訊後依殺人未遂及違反槍砲彈藥管制條例等罪嫌移送偵辦。（記者陳冠備翻攝）

2021/08/30 20:08

首次上稿 19:31

更新時間 20:08

〔記者陳冠備／彰化報導〕國道又發生槍擊案！國道1號台中后里南下路段28日早上有兩輛轎車互相競速，競逐2公里後，李姓駕駛突然涉嫌朝對方車輛開槍，造成陳姓駕駛車上唐姓女乘客額頭受傷；國道警察獲報立刻以車追人，29日下午在台中逮捕李男，並查獲涉案2把槍枝；李男坦承不滿被超車才開槍。全案訊後依殺人未遂、公共危險、毀損及違反槍砲彈藥管制條例等罪嫌移送台中地檢署偵辦。

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國道警察第三大隊刑事組長王以筌表示，28日早上7點，李男（25歲）駕駛駕駛黑色TOYOTA轎車，車上載著1男1女友人，陳男則駛黑色馬自達，載著4名友人，當時雙方都從北部南下，但行經國道一號南下160公里處，李男不滿陳男超車，隨即競速追逐約2公里，並涉嫌拿出一把瓦斯鋼珠槍，射擊陳男車輛右後車窗，造成陳男車上右後座的唐女（19歲）額頭遭破碎玻璃割傷。

王以筌說，李男肇事後立即逃逸，陳男則在后里地磅站向警方巡邏車報警，國道警方獲報後，立即調閱監視器以車追人，並聯合刑事警察大隊、公路警察大隊及台中市大雅分局追緝，29日下午5點，在台中市區將李男逮捕，並在車上搜出1把BB槍及1把鋼珠槍。

李男向警方供稱，因不滿被超車才開槍示警，使用槍枝是鋼珠槍；警方鑑識彈道後為鋼珠槍射擊無誤，但仍具有殺傷力；另外，警方也查出李男駕駛轎車懸掛的竟是其他車輛的車牌，依《道路交通管理處罰條例》開罰，並吊銷兩車車牌，全案訊後依殺人未遂及違反槍砲彈藥管制條例等罪嫌移送偵辦。

本月21日晚間9點，國道1號豐原到大雅路段，一名駕駛疑因佔據內側車道，遭後方曾姓駕駛不滿狂閃大燈，最後還向對方開槍示威，造成被害駕駛左手腕被貫穿，姓無生命危險，警方也將曾男逮捕，但事發不到一週，國道1號台中后里路段又發生槍擊案，連續2起槍擊事件已令用路人對國道行車治安感到憂心。

王以筌說，這兩起槍擊案都是行車糾紛引起，不過國道全線都建置完成的監視及車牌辨識系統，警方可在最短的時間內追查嫌犯到案，對於在國道駕車有暴力挑釁、惡意逼車等行徑，警方絕不容許，一定依法究查到底。

國道發生槍擊事件，後方黑色車輛疑似不滿遭前方黑色車輛超車，竟朝對方開槍。（國道警察第三大隊提供）

被害人陳男車輛遭李男持鋼珠槍射擊，造成玻璃碎裂，坐在後方的女乘客受傷。（國道警察第三大隊提供）

警方在李男車上起出搜出1把BB槍及犯案用鋼珠槍（右）（記者陳冠備翻攝）

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