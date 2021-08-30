男友騎車夜遊自撞電桿 同月同日生小情侶女死男重傷

桃園市18歲簡姓男子，昨天凌晨載著17歲女友去看夜景，過程中疑似精神不濟，自撞電線桿釀1死1重傷。（記者魏瑾筠攝）

2021/08/30 19:28

首次上稿 19:05

更新時間 19:28

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市17歲楊姓少女，昨天凌晨4點多與同月同日生的18歲簡姓男友及2名友人，相約赴蘆竹區大古山看夜景，孰料，途中簡男疑似精神不濟騎車自撞電線桿，造成楊女送醫後傷重不治，簡男則是受重傷仍在加護病房觀察。

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據了解，昨天凌晨3點多，簡男與同是高中同學的18歲魏姓男子、18歲胡姓男子相約到大古山看夜景，一行4人，由簡男騎車載著17歲的楊姓少女，其餘2人則分別騎2輛機車，共3輛機車從桃園市區出發。

途中，簡男疑似精神不濟，在行經蘆竹區油管路一段時朝電線桿直直撞上，由於當時車速不慢，撞擊力道相當猛烈，坐在後座的楊姓少女當場拋飛至地面，簡男也倒地不起，後方魏男、胡男見狀則趕緊通報119。

警消獲報到場，發現楊姓少女已無生命跡象，簡男在地面上奄奄一息，救護人員趕緊將2人送往林口長庚醫院急救，經搶救，楊姓少女於昨天清晨6點17分仍因傷重宣告不治，簡男則是身受重傷，還在加護病房觀察。

由於簡男傷重無法進行酒測值呼氣測試，經院方協助抽血，確認酒測值為0，至於事故發生原因仍待進一步釐清。悲痛的是，這對相差1歲的小情侶是同月同日生，卻因車禍意外釀1死1重傷，造成天人永隔，楊女母親也要面對白髮人送黑髮人的喪女之痛。

桃園市18歲簡姓男子，昨天凌晨4點載著17歲女友去看夜景，過程中疑似精神不濟，自撞電線桿釀1死1重傷。（警方提供）

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