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    國道台中段又發生槍擊案！疑不滿超車 2車追逐2公里開槍

    陳男駕駛的黑色馬自達，右後車窗被BB彈擊碎。（記者歐素美翻攝）

    陳男駕駛的黑色馬自達，右後車窗被BB彈擊碎。（記者歐素美翻攝）

    2021/08/30 17:13

    〔記者歐素美／台中報導〕國道又發生槍擊案！25歲李男開車載著1男1女友人，28日上午行經國道一號南下160公里處，疑不滿陳男超車，雙方在國道競逐約2公里，李男隨即拿出BB槍射擊陳男右後車窗，車窗玻璃碎裂，造成後座28歲唐女額頭受傷報警，國道警察以車追人，於昨天（29日）逮捕李男，依殺人未遂、公共危險、毀損及違反槍砲彈藥管制條例等罪嫌移送。

    國道警察第三大隊刑事組表示，這起事故發生在28日上午7點，國道一號南下160公里路段，李男駕駛黑色TOYOTA，車上載著1男1女友人，陳男則駕駛黑色馬自達，車上載4名友人，兩車疑似在變換車道時發生誤會，雙方在國道競逐約2公里。

    李男隨即拿出BB槍射擊陳男右後車窗，車窗玻璃碎裂，波及後座的友人，造成28歲唐女額頭受傷，唐女等人隨後報案。

    國道警察第三大隊泰安分隊獲報後前往處理，刑事警察大隊、公路警察大隊及台中市大雅分局偵查隊等合作，以車追人，鎖定李男車輛，29日在台中市區將李男逮捕到案，並搜出其所持1把BB槍及1把鋼珠槍。

    警方表示，李男與陳男疑因變換車道發生誤會衍生槍擊案，全案已依殺人未遂罪、公共危險罪、毀損罪及違反槍砲彈藥管制條例等，將李男移送台中地檢署偵辦。

    警方在李男身上查獲兩把槍，一把為BB槍、一把為鋼珠槍。（記者歐素美翻攝）

    警方在李男身上查獲兩把槍，一把為BB槍、一把為鋼珠槍。（記者歐素美翻攝）

    李男駕駛的黑色TOYOTA汽車。（記者歐素美翻攝）

    李男駕駛的黑色TOYOTA汽車。（記者歐素美翻攝）

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