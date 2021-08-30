遭通緝退將溢領203萬元優存利息 台北分署3週內追回

退役中將林勤經涉嫌洩密給軍火商，影響標案結果，2004年1月間便遭通緝，今日再被追回溢領優惠存款利息203萬多元。（資料照）

2021/08/30 14:54

〔記者溫于德／台北報導〕前國防部整評室主任、戰規司長的73歲林勤經，因涉嫌違反「國家機密保護法」於2014年1月遭通緝，林另因溢領優惠存款利息203萬多元卻不願繳回，遭國軍除役官兵輔導委員會移送，行政執行署台北分署在短短3週內完成足額扣押其銀行存款並於今日核發執行命令，准許移送機關退輔會收取入庫。

台北分署指出，林勤經被通緝後不得繼續領受退除給與，退輔會故依「陸海空軍軍官士官服役條例」規定停止林的優惠存款權利，並於今年3月間發函給林要求繳回溢領優惠存款利率203萬多元，由於林未繳還，退輔會本月11日將全案移送分署執行。

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台北分署受理後迅速調查林勤經名下財產並核發扣押命令，經銀行回覆足額扣押林的存款，分署再於今日核發執行命令，命銀行將扣押款項解繳移送退輔會收取入庫。

台北分署並指，林勤經於2007年7月間便出境未歸，導致分署追查過程難度大增，經窮盡調查之能事，在不到3個星期便將林溢領的203萬餘元全數追回，充分展現分署的專業與效能，並維護國家債權與實現公平正義的決心與努力

林勤經是前總統陳水扁執政期間活躍的資通專長將領，主導我國向美國採購攸關參謀本部、三軍司令部重要指管通資情監偵系統（C4ISR）的「博勝案」。林2007年退伍赴美後遭調查局發現，涉嫌將「博勝案」第二階段的經國號戰機偵照影像系統維修工程標金、規格等，事先讓軍火商知悉，影響標案結果。

另跟據調查局公布的「外逃通緝犯查詢系統」資訊，林勤經涉違反國家機密保護法，可能在2007年7月即潛逃赴美，高檢署在2014年1月17日向林發布通緝令，時效為25年，至2032年7月止。

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