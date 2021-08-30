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    確診男砍傷3護理師求交保 法院裁定延押2個月

    新北地院。（資料照）

    新北地院。（資料照）

    2021/08/30 14:13

    〔記者王定傳／新北報導〕確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的62歲洪姓男子，在今年5月揮刀瘋狂攻擊雙和醫院3名女護理師，被依殺人未遂等罪嫌起訴；新北地院日前開庭聽取檢辯對延長羈押意見後，認為洪男仍有逃亡及反覆實施之虞，裁定自今年9月11日起，延長羈押2個月。

    本案發生於今年5月31日上午7時，洪男僅因不滿走出病房被制止，持水果刀瘋狂攻擊3名護理師，被害者身心受創，有人手掌韌帶與神經遭切斷，至少須休養、復健6個月，能否繼續護理工作仍未知；洪男犯後不知悔改，曾對其他護理人員嗆說：「不要有一天被我遇到，我會將你們都打死」等語。

    本案在今年6月起訴後，合議庭認為，洪男涉犯重罪，有逃亡及反覆實施殺人犯罪之虞，因此裁定自6月11日起羈押3個月；由於羈押期限將於9月初屆滿，法官日前開庭聽取檢、辯雙方對延長羈押或交保的意見。

    當時庭訊時，洪男仍否認犯行，辯稱：「當時只是希望護理師去請醫師來救他」、「我都沒有做、什麼都不知道」，其律師則主張，洪男無逃亡及再犯之虞，希望予以交保。

    檢方則認為，洪男涉犯重罪，犯案時是以逃離醫院方式犯案，有逃亡之虞，且他自稱「看到鬼、嘴巴破」即持水果刀隨意刺殺他人，完全不顧護理師生命重要性及意義；倘若洪男辯解精神問題為真，但他並無精神病史，且聲稱忘記過程，代表他無病識感，若交保出所一定不會就醫。

    公訴檢察官並認為，不尊重生命的洪男，犯後除恐嚇其他護理人員，還自稱有幻覺、看到鬼，而現在適逢鬼月，在此壓力下，可能會一再看到鬼，有再犯可能。

    合議庭評議後認為，洪男所涉殺人未遂罪，乃侵害他人生命法益之犯行，犯罪情節非輕，為避免國家刑罰權難以實現及洪男反覆實施殺人犯罪危險，羈押洪男乃為維持重大社會秩序所必要，具有正當性，而仍有繼續羈押之必要。

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