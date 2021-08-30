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    3年已奪15人命！北市交大：箭頭綠燈未亮別亂左轉

    當「箭頭綠燈」亮起時，僅准許車輛依箭頭指示方向行駛。（記者蔡思培攝）

    當「箭頭綠燈」亮起時，僅准許車輛依箭頭指示方向行駛。（記者蔡思培攝）

    2021/08/30 12:02

    〔記者蔡思培／台北報導〕馬路如虎口，未依號誌指示行駛可能危害自己與他人，台北市近3年有599件交通事故是汽車未依號誌指示提早左轉所釀，造成15人死亡、753人受傷。台北市交通警察大隊提醒，駕駛未依號誌指示行駛，最重會被罰1800元罰鍰。

    交大指出，依據《道路交通標誌標線號誌設置規則》第206條規定，在無其他標誌、標線禁制或指示下，「圓形綠燈」可准許車輛直行或左、右轉。但當「箭頭綠燈」亮起時，僅准許車輛依箭頭指示方向行駛，駕駛人不要以為只要亮綠燈就可以通行，要先看清楚是圓形綠燈還是箭頭綠燈，左轉箭頭綠燈亮起時，車輛方得左轉。若駕駛未依規定行駛，會被依《道路交通管理處罰條例》第48條開罰600元至1800元罰鍰。

    交大也提醒駕駛，在圓形綠燈路口若想利用對向直行車間隙空檔左轉彎，要格外小心，因為車輛右前視野會受到對向內側車道的車輛影響，產生視野盲點，駕駛人要有「沒看到不代表沒車沒人」的認知，並特別當心是否有機車會從對向外側車道接近。

    交大也呼籲用路人，透過「覺察」、「預測」、「避開危險」的防衛駕駛心法，降低開車風險、避免事故發生、確保自身安全。

    駕駛在圓形綠燈路口若想利用對向直行車間隙空檔左轉彎，要格外小心，因為車輛右前視野會受到對向內側車道的車輛影響，產生視野盲點。（交大提供）

    駕駛在圓形綠燈路口若想利用對向直行車間隙空檔左轉彎，要格外小心，因為車輛右前視野會受到對向內側車道的車輛影響，產生視野盲點。（交大提供）

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