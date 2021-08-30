怪異「豬哥」！超軟Q鑽進娃娃機口行竊 贓物藏別家店

邱男以「超軟Q」下腰鑽進娃娃機口行竊。（讀者提供）

2021/08/30 10:17

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄一名綽號「豬哥」邱姓男子27日下午進入苓雅區一家娃娃機店內行竊，以「超軟Q」的下腰方式，硬將上半身擠進娃娃機長寬約20多公分的取物口，再伸長手，跨過機台隔板，將天竺鼠車車抱枕及玩具弓箭從取物口偷走，邱男得手後竟將贓物藏在另間娃娃機店內，其怪異行徑，讓警方匪夷所思，訊後依竊盜罪嫌送辦。

苓雅分局福德二路派出所，本月28日上午8時許接獲民眾報案，指苓雅區正義路的娃娃機台內物品遭竊，竊賊偷走一只時下最流行的天竺鼠車車抱枕和一組玩具弓箭。警方調閱娃娃機店內監視器，發現27日晚間6時，一名著墨綠色短袖的男子，在娃娃機店內徘徊，還不時搖晃娃娃機台。

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這名男子約170公分高、體重65公斤，他鎖定其中一台娃娃機，並彎下身，以「超軟Q」的下腰方式將上半身擠進娃娃機長寬約20多公分的取物口，奮力伸長手，跨過機台的隔板，將天竺鼠車車抱枕及玩具弓箭撥至取物口後偷走，男子得手後一派輕鬆拿著贓物騎著腳踏車離去。

警方根據竊嫌及腳踏車特徵，沿途調閱數十支監視器追蹤，很快在案發地附近的正義路某民宅外發現邱男（44歲），警方上前攔查邱男，他一度否認犯案，經警方出示監視畫面後，才坦承犯案，並帶著警方在附近另一間娃娃機店內起出偷來的贓物。

邱男被逮後向警方表示，由於娃娃機台物品種類眾多，又剛好看到近期正夯的天竺鼠車車圖案抱枕，才心生歹念，靠著瘦小的體型彎腰鑽進娃娃機取物口行竊，警方詢後依竊盜罪嫌將邱嫌送辦。

邱男以「超軟Q」下腰鑽進娃娃機口行竊。（讀者提供）

邱男得手後竟將贓物藏在附近另間娃娃機店內，其怪異行徑，讓警方匪夷所思。（讀者提供）

竊賊偷走一只時下最流行的天竺鼠車車抱枕和一組玩具弓箭。（讀者提供）

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