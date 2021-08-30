為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    懷疑工讀女大生是小三 老闆娘PO文反擊卻栽了

    示意圖

    示意圖

    2021/08/30 07:17

    〔記者鮑建信／高雄報導〕高市張姓女大生在屏東民宿工讀，與林姓老闆過從甚密，引發其妻不滿，懷疑她是小三，憤而在民宿臉書貼文反擊，卻因涉嫌洩漏個資，被高雄高分院更1審依違反個資法，判處徒刑5月，得易科罰金，並宣告緩刑2年。

    據了解，林姓老闆在屏東東港經營一家頗有名氣的民宿，台南某大學張姓女學生則是工讀生。自稱是國立大學碩士畢業、從事科技業經理的林妻，懷疑張女在她婚姻關係期間與其夫有染，乃於2017年1月18日，涉嫌在民宿臉書PO文洩恨反擊。

    貼文內容指出，「諷刺的是，可以不辭辛勞到各個車站（屏東、潮州、林邊、鳳山、高雄等）親自接送張女」、「假借張女是民宿工讀生的名義掩人耳目，實則偕同張女到處去玩樂遍及墾丁等、在外行為不檢點（指其夫），都在照顧19XX／XX／XX XX科大XX系，年紀可以當他女兒的張小姐」。

    張女不滿身分、學歷、出生年月日等個資被公開，憤而向警方報案，要求追究林妻刑責。

    高雄高分院更1審合議庭法官調查，林妻臉書貼文洩漏張女生日、學校等個資，讓不特定的人觀看，此與公共利益無關，又無法舉證帳號被盜用，認定有罪。

    不過，審酌兩造學歷、未和解、經濟狀況等情形，及林妻面臨婚姻關係生變，一時情緒控管不佳，以致誤罹刑章，且造成所受損害程度尚非甚鉅，於是宣告緩刑，以啟自新。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    小三拒不出庭就沒事？法官改判女董元配勝訴獲賠15萬
    2021/08/06 17:54

    小三拒不出庭就沒事？法官改判女董元配勝訴獲賠15萬
    人夫外遇當老婆面尋短 獲救竟傳給小三報平安
    2021/08/01 00:47

    人夫外遇當老婆面尋短 獲救竟傳給小三報平安

    全台唯一波灣富裕債
    脅迫小三公開婚外情還要錢 原配反挨告判賠40萬
    2021/07/22 11:45

    脅迫小三公開婚外情還要錢 原配反挨告判賠40萬
    忍了50年告贏小三再告女看護 傳產老董夫人這次踢鐵板
    2021/07/09 11:10

    忍了50年告贏小三再告女看護 傳產老董夫人這次踢鐵板

    定期定額智能版！看看你適合哪種投資方式？
    女經理連劈球隊2人夫！合買房啪啪10多次 唆驅逐正宮
    2021/06/11 05:58

    女經理連劈球隊2人夫！合買房啪啪10多次 唆驅逐正宮
    電商神鵰俠侶驚爆婚外情 丈夫與小三要賠原配70萬
    2021/04/07 13:53

    電商神鵰俠侶驚爆婚外情 丈夫與小三要賠原配70萬
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播