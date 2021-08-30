懷疑工讀女大生是小三 老闆娘PO文反擊卻栽了

示意圖

2021/08/30 07:17

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市張姓女大生在屏東民宿工讀，與林姓老闆過從甚密，引發其妻不滿，懷疑她是小三，憤而在民宿臉書貼文反擊，卻因涉嫌洩漏個資，被高雄高分院更1審依違反個資法，判處徒刑5月，得易科罰金，並宣告緩刑2年。

據了解，林姓老闆在屏東東港經營一家頗有名氣的民宿，台南某大學張姓女學生則是工讀生。自稱是國立大學碩士畢業、從事科技業經理的林妻，懷疑張女在她婚姻關係期間與其夫有染，乃於2017年1月18日，涉嫌在民宿臉書PO文洩恨反擊。

請繼續往下閱讀...

貼文內容指出，「諷刺的是，可以不辭辛勞到各個車站（屏東、潮州、林邊、鳳山、高雄等）親自接送張女」、「假借張女是民宿工讀生的名義掩人耳目，實則偕同張女到處去玩樂遍及墾丁等、在外行為不檢點（指其夫），都在照顧19XX／XX／XX XX科大XX系，年紀可以當他女兒的張小姐」。

張女不滿身分、學歷、出生年月日等個資被公開，憤而向警方報案，要求追究林妻刑責。

高雄高分院更1審合議庭法官調查，林妻臉書貼文洩漏張女生日、學校等個資，讓不特定的人觀看，此與公共利益無關，又無法舉證帳號被盜用，認定有罪。

不過，審酌兩造學歷、未和解、經濟狀況等情形，及林妻面臨婚姻關係生變，一時情緒控管不佳，以致誤罹刑章，且造成所受損害程度尚非甚鉅，於是宣告緩刑，以啟自新。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法