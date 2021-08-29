台東女冒充美女同學網戀還劈腿 2男冤當小額提款機

台東地方法院。（記者黃明堂攝）

2021/08/29 16:57

〔記者黃明堂／台東報導〕台東李姓女子從網站下載黃姓女同學姐妹的美女照，在臉書以2個暱稱開帳號，分別與2位男生談網戀，把對方當小額提款機，分次索200到2000多元不等花用。從未謀面的男生跑來台東找她慶生，她卻躲起來。台東地方法院依詐欺罪判她拘役90天、緩刑2年，還要向公庫支付2萬元。

判決書指出，李女已有陳姓男友，因缺錢花用，於IG社群網站下載同學黃姓女子及黃女胞姊照片，於臉書社群網站申請暱稱為「X嵐」、「X紋」之帳號，並以上開黃姓姐妹照片作為各該帳號大頭貼後，對2男進行詐財行為。

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去年5月14日，在線上遊戲、臉書以暱稱「X嵐」之帳號，與林姓男子聯繫聊天後佯裝交往，以借款理由，請林男代為繳納行動電話費2307元，再轉帳2180元到她的不知情男友陳男帳戶，李女提領供己花用，林男計受騙4487元。去年7月10日，林男到台東市找李女慶生，李女避不見面，林男察覺有異後報警。

此外，去年6月間某日，李女在臉書以暱稱「X紋」之帳號，與陳姓男子聯繫交友，4度以缺錢花用為由，小額借200到1000元不等，匯入陳姓男友及另位祝姓友人帳戶，自己提領花用，陳男共計受騙2000元，後來追討借款，李女均藉故推託，陳男察覺有異後報警。

李女於警詢、偵查中供述，及於本院審理時均坦承犯行，並向被害人返還犯罪所得，法官依2條詐欺罪各處拘役50日，應執行拘役90日，緩刑2年，向公庫支付2萬元。

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