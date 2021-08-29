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    跟越南同鄉買絞肉「解鄉愁」 移民署台中專勤隊上門扣驗

    移民署台中市專勤隊在冷凍櫃內發現來源不明的冷凍魚豬絞肉。（記者許國楨翻攝）

    移民署台中市專勤隊在冷凍櫃內發現來源不明的冷凍魚豬絞肉。（記者許國楨翻攝）

    2021/08/29 16:01

    〔記者許國楨／台中報導〕國內最近查獲越南走私肉品中含有非洲豬瘟病毒，並疑似流入市面尤其是新住民生活圈，移民署台中市查緝隊，繼日前查獲來源不明肉品，今天又在一家越南商店查獲一包冷凍魚豬絞肉，老闆娘辯因想念家鄉味道，向同鄉購買食用，但因來源標示不清，仍查扣後送驗。

    移民署台中市專勤隊，本月25日聯合市府食品藥物安全處、農委會動植物防疫檢疫局台中分局、保七總隊第三大隊，在東協廣場查獲27公斤不明來源的香腸、酸肉產品，將採樣送驗釐清是否為染疫豬隻的加工肉品，今天在前往太平區某越南商店稽查時，又發現冷凍櫃內擺有疑似含豬肉成分的冷凍魚、豬絞肉，總重為484公克。

    黎姓老闆娘辯稱，該包冷凍肉品是向身分不詳、無聯繫方式的越南籍女同鄉，以台幣250元購買供自己食用，不知道有違反規定，但因該肉品包裝上無檢疫標章，無標示豬肉成分，也無產地來源，同樣由防疫檢疫局人員採樣送驗，並由台中市食安處人員封存肉品，等候防檢局採樣結果出爐後，將會同共同偵辦。

    移民署台中市專勤隊長林俊清說，民眾如遭查獲走私、違法輸入肉品，最重可處7年以下有期徒刑，併科罰金新台幣300萬元；違規自中國（含香港及澳門）、越南、印尼、柬埔寨、緬甸等豬瘟疫區攜帶豬肉製品入境，處罰20萬元；以國際快遞、郵包寄送月餅、肉酥、肉類罐頭來台，違反最高處罰100萬元。請民眾勿以身試法，務必遵守政府防疫規定，共同維護國人健康，守護台灣猪。

    移民署台中市專勤隊，今天會同相關單位到太平區一家越南商店稽查。（記者許國楨翻攝）

    移民署台中市專勤隊，今天會同相關單位到太平區一家越南商店稽查。（記者許國楨翻攝）

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