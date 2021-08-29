參加賽車疑因噪音檢測問題 鄭男率眾毆打檢測人員法辦

麗寶賽車場疑因噪音檢測問題，引發鬥毆事件。停車場示意圖。（麗寶賽車場提供）

2021/08/29 14:19

〔記者歐素美／台中報導〕麗寶國際賽車場G2賽道，昨由特定俱樂部主辦賽道安駕課程，參加活動的59歲鄭男疑因不滿噪音檢測，竟揪眾毆打麗寶賽車場噪音檢測人員李男，車場主管姚男見狀上前勸架也被毆傷，大甲分局月眉派出員警獲報到場，現場人員已散去，擴大調閱監視器鎖定涉案人員，將傳喚到案，依傷害及聚眾鬥毆等罪嫌函送台中地檢署偵辦。

這起鬥毆事件發生在昨天上午10點多，麗寶國際賽車場由某車隊俱樂部主辦賽道安駕活動，所有車輛下場前均需先完成噪音管制檢測，符合標準才可下場體驗。

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不料，鄭男（59歲）駕駛的車輛因排氣管噪音超標，第一次檢驗未通過，檢驗人員請其改善才能進行第二次檢驗，結果鄭男不滿，竟疑似刻意原地加速有意衝撞現場工作人員。

結果，鄭的車子經第2次複驗仍未符合標準，直到第4次檢驗才低於噪音管制值，但鄭男卻突然召集10多名年輕人，在噪音檢測處現場圍毆賽車場李姓工作人員，致李男血流如注，被送往豐原醫院治療；姚姓主管上前勸架，也被打得疑似腦震盪，自行至李綜合醫院醫治。

大甲分局初步調查指出，鄭男因第二次檢測噪音時車速過快，遭到李男（49歲）制止並勸其速度放慢，而心生不滿，約1小時過後揪數名年輕人毆打李男，姚男（42歲）見狀前往勸架，也遭波及受傷。

警方表示，因警員抵達現場時，涉嫌人皆已散去，經擴大調閱監視器已鎖定相關涉案人員，將於查緝到案後，依傷害及聚眾鬥毆等罪嫌函送台中地檢署偵辦。

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