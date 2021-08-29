騎Gogoro酒駕慘摔飛10公尺遠 男子頭部重創不治

消防人員正對顏男進行急救。（記者徐聖倫翻攝）

2021/08/29 11:42

〔記者徐聖倫／新北報導〕27歲顏姓男子昨晚間前往新北市三重與朋友聚會，酒過三巡後今凌晨騎機車返家，行經新莊區中正路時疑似車速過快，撞上人行道路緣石自摔，整個人摔飛10公尺遠，當場失去生命徵象，最終送醫不治，經抽血換算呼氣酒測值達0.71mg/l。

據了解，顏男28日晚間前往三重找朋友聚會，期間與朋友把酒言歡，直到今日凌晨2時左右眾人才散會，顏男卻執意騎機車返家，跨上Gogoro騎了就走。沒想到行經新莊區中正路時，顏男未注意車前狀況，又疑似車速過快，自撞路邊人行道路緣石自摔，整個人往前方噴飛10公尺遠，重摔在知名的廟宇「新莊地藏庵」前。

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警方、消防據報趕抵，顏男已倒地不起且大量出血，頭部受重創，全身有多處骨折，當下失去生命徵象，後送醫仍不治。目擊車禍全程的後方休旅車型車駕駛向警方表示，顏男的車速飛快，安全帽承受不了撞擊用力也噴飛，連路邊告示牌都被撞歪。

警方趕緊通知顏男家屬前往醫院，家屬趕抵時難掩哀痛，無法接受親人離世事實。警方調查，顏男平時經商，根據目擊者供詞、監視器，及現場相關跡證，初步判定為自摔，死因為顱內大量出血。警方呼籲，醉不上道才是上策，民眾切勿貪圖方便酒駕已報自身甚至他人生命安全。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

車禍現場留有大片血跡。（記者徐聖倫翻攝）

顏男酒過三巡，騎上Gogoro返家遇死劫。（記者徐聖倫翻攝）

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