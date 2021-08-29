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    首頁　>　社會

    販毒集團推出「自然系電子菸」？ 內容物含大麻

    警方將劉女等人送辦。（記者王冠仁翻攝）

    警方將劉女等人送辦。（記者王冠仁翻攝）

    2021/08/29 11:36

    〔記者王冠仁／台北報導〕以25歲劉姓女子為主的販毒集團，看準近來許多年輕人喜歡抽電子菸，竟然將大麻摻入電子菸菸油，還以「自然系電子菸」為噱頭販售。劉女所屬集團分工精細，不僅以「人貨分離」方式交易，交易地點也選在汽車旅館來躲避警方追查；但經警方布線追查，在其躲藏的汽車旅館逮人，一舉搗破。

    警方調查，劉女為首的販毒集團共有4男1女，他們看準時下電子菸正夯，於是動起歪腦筋，將大麻摻入電子菸菸油，再以「自然系電子菸」為噱頭四處販售；不少年輕族群熱愛電子菸也勇於「嘗鮮」，劉女推出的「自然系電子菸」一炮而紅。

    不過，由於劉女他們生意太好，也引來警方注意，警方布線追查，發現劉女為了吸引顧客上門，還將大麻菸油精心分類、標示「COOKIES」「CUREpen」「SKYWALKER」「DREAM」「SHERBET」等不同口味。

    為了躲避警方追查，劉女集團採取「人貨分離」方式交易；劉女先與買家相約汽車旅館碰面，手下廖男在外把風，待劉女確認對方身分與款項後，再通知陳男將大麻菸油帶進汽車旅館完成交易。

    警方說，陳男為了防範被同行黑吃黑，還隨身攜帶一把改造槍枝，警方日前前往查緝時，陳男將槍插在腰際且已上膛。警方當場查獲大麻菸油94支、K他命23包、改造手槍1把、子彈11枚，劉女等4男1女被警方依毒品、槍砲罪嫌送辦，警方也將深入追查毒品來源。

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    警方查獲改造手槍與子彈。（記者王冠仁翻攝）

    警方查獲改造手槍與子彈。（記者王冠仁翻攝）

    警方發現劉女所屬集團會將大麻菸油依口味分類。（記者王冠仁翻攝）

    警方發現劉女所屬集團會將大麻菸油依口味分類。（記者王冠仁翻攝）

    警方查緝時，陳男腰間插著一把上膛手槍。（記者王冠仁翻攝）

    警方查緝時，陳男腰間插著一把上膛手槍。（記者王冠仁翻攝）

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