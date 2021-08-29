國道逆向時速飆破百 精障女認罪緩起訴

44歲黃姓女子逆向行駛於國道1號。（資料照）

2021/08/29 11:01

〔記者王定傳／新北報導〕今年2月8日凌晨2時許，44歲黃姓女子開車逆向行駛於國道1號北向38至39公里處，被國道警方攔下，新北地檢署調查，黃女因罹患精神疾病，注意能力未必等同常人，加上她無前科、已認罪且深表悔悟，因此依公共危險罪予以緩起訴，期間2年，但命她須按醫師指示服藥、就醫，且精神狀況不佳時不可開車。

本案起因於今年2月8日凌晨，警方接獲多方通報，多位民眾指稱1輛銀色轎車在國道1號逆向行駛，時速不低於100公里，警方隨即派員查看，最終在國道1號39公里處發現逆向轎車，當場將其攔停。

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警方對她實施酒測，並無酒精反應，除開出逆向駕駛6000至24000元罰單外，並依公共危險罪嫌移送法辦。

檢方調查，今年2月5日，黃女因情緒低落從家裡離開，卻於同月8日凌晨2時45分，駕車逆向行駛於國道1號38至39公里處內側車道，員警發現後及時攔車稽查，才未釀成大禍。

黃女坦承犯行，並提出衛福部草屯療養院診斷證明書證明她有精神疾病，檢方調查後認為，黃女並無前科，因罹患精神疾病，注意能力未必等同常人，加上她已坦承犯行、深表悔悟，經此司法偵查程序應有所警惕，因此予以緩起訴，期間2年，但命她這段時間內，須按醫師指示服藥、就醫，且精神狀況不佳時不可開車。

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