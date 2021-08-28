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    首頁　>　社會

    檢抗告押不回翁茂鍾 法界人士懷疑：早就「剃完頭」

    涉嫌翁茂鍾服社勞造假案的南市警局官田分駐所前副所長楊博賢（左）在台南看守所收押禁見期間，曾被帶離舍房剃頭，引發外界質疑。（資料照）

    涉嫌翁茂鍾服社勞造假案的南市警局官田分駐所前副所長楊博賢（左）在台南看守所收押禁見期間，曾被帶離舍房剃頭，引發外界質疑。（資料照）

    2021/08/28 18:23

    〔記者王捷／台南報導〕富商翁茂鍾在服勞動服務涉嫌與前警官楊博賢勾結造假時數，目前已交保，將在今年9月7日宣判，但南檢以翁可能串供、逃亡疑慮提起抗告，台南高分院裁定駁回，不過有法界人士懷疑，楊博賢在台南看守所收押禁見時，被帶離舍房剃頭，看守所犯這種錯誤前所未現，恐怕早已「剃完頭」串好供。

    翁茂鍾造假時數案，在這個月24日交保，南檢在25日提出抗告，為了要維護審判程序進行順利，以串供、逃亡理由，想繼續羈押翁茂鍾，檢方提出這件造假時數案，可能有相關案件或共犯，難保翁趁機跟共犯串供，而且翁的有財力能出國，孩子還在美國居住，所以有逃亡的疑慮。

    不過台南高分院認為，這件案子已經排定好在9月7日審判，所以法官已經整理出應該有的心證，雖然可能有共犯，但是檢方並沒有提出相關的證據，加上翁茂鍾過去曾涉炒股案，每次都坦然面對，沒有逃亡的前例。

    何況翁茂鍾已經被限制出海，即使親屬住在美國，也沒有直接證據能證明他會逃亡國外，為了顧及人權與保全審判，所以駁回檢方抗告。

    不過有法界人士說，楊博賢在看守所時明明是「禁見被告」的身分，照理說任何人都不能跟他接觸，但卻突然被帶離舍房「剃頭」，這是前所未見的失誤，他認為以看守所嚴謹的程度不該犯這種錯，懷疑早就已經「剃完頭」串好供。

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