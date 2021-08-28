出國打工底薪6萬當幌子 人蛇集團騙走380本護照掩護偷渡

李姓主嫌為首的偷渡集團，以出國打工賺取高薪為幌子，騙取缺錢民眾護照，共計詐騙取得380本護照，李嫌已經於25日到案，經檢察官複訊後已聲押獲准，後續將進一步追查幕後詐取護照的上游集團。（移民署提供）

2021/08/28 14:14

［記者朱沛雄／桃園機場報導］移民署國境事務大隊與新北市政府警察局刑事警察大隊合作偵破近年最大宗詐騙中華民國護照案件，李姓主嫌為首的偷渡集團，以出國打工賺取高薪為幌子，騙取缺錢民眾護照，共計詐騙取得380本護照，李姓主嫌已經於25日到案，經檢察官複訊後已聲押獲准，後續將進一步追查幕後詐取護照的上游集團。

國境事務大隊表示，近2年來分別接獲英國、加拿大及美國等移民執法機關情資，在歐、亞各國機場陸續查獲中國人士持用變造中華民國護照偷渡案件。此外，不少被害人搭機出國後，護照在國外遭不明人士竊取，只能求助外館申請「入國登記證」，有些被害人則是協助該集團從事帶貨、辦理貸款等事項，返台後卻沒有收到報酬而報案。由於受害人數眾多，警方報請新北地方檢察署指揮偵辦，由移民署國境事務大隊與新北市政府警察局刑事警察大隊合作組成專案小組循線追查。

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專案小組調查發現，偷渡集團李姓主嫌自107年起在臉書社群網站小額借款社團內刊登「國外打工2天1夜15萬元」、「出國賣黃金，當天來回，訂好機票並在機場先給2萬元，回來下飛機再給4萬元，能配合再來額滿出團」、「出國旅遊打工、澳洲辦理貸款，基本底薪6萬元起跳工作」等出國打工賺輕鬆取高薪訊息，並以前往韓國幫人攜帶古董返台賺傭金、幫忙攜帶黃金前往日本賺差價、前往澳洲成功辦理貸款可分得新台幣5萬元至10萬元等話術，吸引缺錢民眾上當。李嫌再透過中間仲介招募者，以公司代辦出國機票名目，讓民眾自動交出護照，許多民眾依約在出國當日來到機場，空等一場後才發現是場騙局。

專案小組清查全國報案紀錄後，發現共有380位民眾遭到詐騙，專案小組成員25日在台北市將李姓主嫌拘捕到案，並依違反護照條例移送新北地檢署偵辦，經檢察官複訊後已聲押獲准，後續將進一步追查幕後詐取護照的上游集團。

移民署指出，由於給予我中華民國護照免簽證待遇已有111個國家，人蛇集團看中我國護照此一優勢，於大量蒐購護照後加以變造，再拿至海外掩護非法偷渡者，移民署呼籲國人切勿因一時貪圖小利鋌而走險誤觸法令。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

偷渡集團在網路上散布招募出國賺錢訊息，誘騙民眾上當。（移民署提供）

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