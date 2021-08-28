6歲童恐模仿隨機殺人影片 三立被裁罰20萬

新店隨機殺人犯王秉華行兇時被拍下來，三立播放影片雖經過馬賽克仍被裁罰。（資料照）

2021/08/28 14:11

〔記者吳政峰／台北報導〕三立新聞台2020年間播報新店危機殺人案新聞時，播放已馬賽克的監視器畫面與行兇過程，被國家通訊傳播委員會（NCC）認定恐引發未滿6歲的兒童模仿，決議裁罰20萬元。三立不服，強調已做適當遮隱，且各家新聞台均有報導，興訟抗罰。但台北高等行政法院認為，新聞內容確非「普遍級」標準，日前判三立敗訴。

NCC指出，三立去年3月15日播出「正午新聞」節目時，播出以「與妻口角隨機砍騎士殘忍兇嫌殺人罪收押」為主題的新聞報導，其內容引用監視器影片畫面，反覆播放嫌犯行兇犯罪過程，包括嫌犯持刀作勢捅人、騎士倒地掙扎等畫面，並輔以主播口述、記者旁白及標題說明，另以紅框方式特寫凶器位置，內容可讓觀眾清楚辨識嫌犯行兇的整體過程，易引發未滿6歲的兒童模仿而傷害自己或別人，已逾越新聞報導畫面應符合「普遍級」的標準。

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NCC認定內容違反衛星廣播電視法所訂的電視節目分級處理辦法規定，考量三立2年內曾因相同違法事證，被裁罰1次，決議裁罰20萬元，並命其應立即改正。

三立不服，強調畫面均經馬賽克遮隱，且各家新聞台均有報導，NCC卻只罰三立跟TVBS，有差別待遇；此外，NCC委員社經地位高，透過自己的想法逕行認定新聞違反分級規定，判斷不當，決定興訟抗罰。

但台北高等行政法院表示，影片雖然有馬賽克，但配合記者口白與相關標題，內容仍可讓觀眾清楚辨識嫌犯行兇的整體過程，易引發未滿6歲的兒童模仿而傷害自己或別人，已逾越新聞報導畫面應符合「普遍級」標準，違反衛廣法的分級辦法。

合議庭強調，NCC審酌裁量基準、三立2年內受裁罰次數，裁處三立最低法定罰鍰額度20萬元，並命立即改正，屬於裁量權的合法行使並無瑕疵。合議庭認定NCC裁罰無誤，判三立敗訴，可上訴。

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