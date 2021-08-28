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    林務局巡山員值勤撞傷頭 警消急救援

    苗栗縣象鼻消防分隊與新竹林管處人員，順利將詹男救援下山，目前在台中市林新醫院加護病房觀察中。 （圖由苗栗縣消防局提供）

    苗栗縣象鼻消防分隊與新竹林管處人員，順利將詹男救援下山，目前在台中市林新醫院加護病房觀察中。 （圖由苗栗縣消防局提供）

    2021/08/28 13:46

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕林務局新竹林管處巡山員詹姓男子，於巡山勤務中，在苗栗縣泰安山區疑因不慎跌倒撞擊到頭部，引發顱內出血，無法行動。新竹林管處大湖工作站獲報，請求警消協助前往救援，順利將詹男救援下山，目前在台中市林新醫院加護病房觀察中。

    苗栗縣政府消防局象鼻分隊26日下午5點57分許，接獲大湖警分局卓蘭分駐所轉報，林務局詹姓巡山員身體不適、體力不支無法下山，且迷路不清楚自身位置座標，亟需救援，立即出動前往救援。

    經消防人員與新竹林管處大湖工作站人員等多次聯絡詹姓巡山員，順利掌握座標，沿途多處山溝河床上切繞過、徒步涉水，以最快的速度前往，於晚間8點38分成功發現詹姓巡山員，將他救下。

    詹姓巡山員經消防人員檢視，有虛脫、無力狀況，因跌倒造成些許外傷，但口齒語言表達不清，緊急由救護車後送醫院，因腦部有出血，目前在台中市林新醫院加護病房觀察中。

    由於巡山員對山區環境再熟悉不過，苗栗縣消防局也提醒民眾入山區時應做好準備並攜帶裝備，可使用軌跡紀錄避免自身迷路無法返回或求救時可傳出座標定位利於搜救者快速到達，並應視身體狀況前往，千萬不能勉強而發生意外造成生命危險。

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