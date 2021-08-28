從中國走私14把霰彈長槍千發子彈來台 重犯逃25年躲過刑責

陳姓男子從從中國走私14把霰彈長槍、千發子彈來台，他被起訴後棄保潛逃25年，躲過法律追溯期。示意圖。（資料照）

2021/08/28 13:42

〔記者黃佳琳／高雄報導〕陳姓男子於1995年時從中國打算走私14把霰彈長槍、千發子彈來台，結果在鼻頭西南方八浬處台灣海域被查獲，陳被依槍砲、走私等罪起訴，但他棄保潛逃25年，今年7月27日追溯權到期，高雄地院判本案免訴，陳男躲過刑責。

判決指出，陳姓男子打算從中國走私一批槍械和瓷器、茶壺來台販售，他透過綽號「洪頭」的友人介紹，僱用中國籍「閩晉農04－2018號」漁船王姓船長等4人，在福建晉江縣金井鎮湖厝村海邊載貨出海後，打算在貓鼻頭外海交易。

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高雄關稅局偉星巡緝艦查覺有異，登船臨檢時，起獲14把霰彈長槍、800發霰彈長槍子彈、3把匕首手槍、641發匕首手槍子彈，還有1隻猫頭鷹、雪蓮、茶壺、瓷器和14萬包私菸；檢巡循線查出幕後主使者是陳姓男子，依槍砲、走私等罪將他起訴。

陳姓起訴後棄保潛逃，雄院於1996年7月29日對他發布通緝，但他一直沒有落網，法官依追溯期20年，加上因通緝而停止期間5年，再加計追訴權已行使期間即檢察官開始偵查日起至本院發佈通緝共7月11日，算出他已於今年7月27日追溯權到期，因此依法宣判此案免訴。

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