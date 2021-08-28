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    桃園空屋爆「無臉男屍」命案 警從指紋追出2友人涉案

    戴男夥同樓姓友人將黃男遺體帶到桃園觀音一處廢棄空屋棄屍、焚燒。（記者鄭淑婷翻攝）

    戴男夥同樓姓友人將黃男遺體帶到桃園觀音一處廢棄空屋棄屍、焚燒。（記者鄭淑婷翻攝）

    2021/08/28 11:18

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市觀音區一處廢棄空屋，上月25日發現有男子陳屍其中，身體嚴重浮腫長蛆、臉部被燒得焦黑難辨，腸子等臟器外露，由於死者手部仍然完整，警方比對指紋證實死者是41歲黃姓男子，經過濾交友圈查到涉案的44歲戴姓友人及26歲協助棄屍的樓姓男子，目前並無戴男殺人直接證據，警方訊後先依毀損屍體罪將2人移送桃園地檢署偵辦，戴男已收押、樓男交保。

    上月25日下午2點多，陳姓婦人路過觀音區玉林路二段、台61線南下下方路邊廢棄空屋，發現有男子陳屍，警方獲報封鎖現場採證，男子身體嚴重腫脹長蛆、腸子等臟器外露，臉部被燒得焦黑難辨，但手部仍舊完整，經採集指紋比對證實死者是黃男，他過去有毒品前科，經過濾交友狀況，於27日在中壢火車站附近揪出戴男到案，並在觀音區查到樓姓共犯。

    戴男否認殺害黃男，他供稱，事發前黃男到他位於觀音草漯的租屋處聊天，黃男突然間沒了生命跡象，他嚇得不知如何是好，擔心惹上不必要麻煩，才起意找樓男幫忙將屍體帶到附近廢棄空屋棄屍、焚燒。

    據悉，戴男也有毒品前科，不排除2人當時有吸毒，死者死因是否與施用毒品有關，抑或有其他外力介入，由於目前沒有戴男殺人的直接證據，警方訊後先依毀棄屍體罪將戴男及樓男移送桃檢偵辦，檢方、法醫已解剖黃男遺體追查確切死因。

    黃男家屬悲痛說，黃男死狀悽慘，臉部被燒毀成「無臉屍」，懷疑黃男是遭人殺害，並非如落網嫌犯所述的單純，期盼檢警能釐清真相，讓案情早日水落石出。

    戴男夥同樓姓友人將黃男遺體帶到桃園觀音一處廢棄空屋棄屍、焚燒。（記者鄭淑婷翻攝）

    戴男夥同樓姓友人將黃男遺體帶到桃園觀音一處廢棄空屋棄屍、焚燒。（記者鄭淑婷翻攝）

    戴男夥同樓姓友人將黃男遺體帶到桃園觀音一處廢棄空屋棄屍、焚燒。（記者鄭淑婷翻攝）

    戴男夥同樓姓友人將黃男遺體帶到桃園觀音一處廢棄空屋棄屍、焚燒。（記者鄭淑婷翻攝）

    戴男夥同樓姓友人將黃男遺體帶到桃園觀音一處廢棄空屋棄屍、焚燒。（記者鄭淑婷翻攝）

    戴男夥同樓姓友人將黃男遺體帶到桃園觀音一處廢棄空屋棄屍、焚燒。（記者鄭淑婷翻攝）

    戴男夥同樓姓友人將黃男遺體帶到桃園觀音一處廢棄空屋棄屍、焚燒。（記者鄭淑婷翻攝）

    戴男夥同樓姓友人將黃男遺體帶到桃園觀音一處廢棄空屋棄屍、焚燒。（記者鄭淑婷翻攝）

    戴男夥同樓姓友人將黃男遺體帶到桃園觀音一處廢棄空屋棄屍、焚燒。（記者鄭淑婷翻攝）

    戴男夥同樓姓友人將黃男遺體帶到桃園觀音一處廢棄空屋棄屍、焚燒。（記者鄭淑婷翻攝）

    戴男夥同樓姓友人將黃男遺體帶到桃園觀音一處廢棄空屋棄屍、焚燒。（記者鄭淑婷翻攝）

    戴男夥同樓姓友人將黃男遺體帶到桃園觀音一處廢棄空屋棄屍、焚燒。（記者鄭淑婷翻攝）

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