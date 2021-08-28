台中女性留意！強制猥褻前科犯出沒綠園道 拍照搭訕女孩要LINE

有網友和朋友在勤美綠園道被60多歲男人搭訕要LINE，事後查覺怪異，一搜竟發現對方曾涉嫌性侵。（翻攝Dcard）

2021/08/28 11:41

〔即時新聞／綜合報導〕一名女孩與朋友至台中勤美綠園道出遊，一名男人突然持單眼相機前來搭話，表示有拍兩人的照片，以要傳照片為由向女孩友人要LINE得逞。事後，女孩友人用該男LINE帳號名字搜尋，發現對方竟曾涉嫌性侵；她傳相關新聞詢問對方，該男便立刻變更LINE帳號名稱。女孩將經歷分享出來引起關注，也有網友表示自己也曾在綠園道被此男以相同手法要LINE。

原PO在Dcard以「勤美拿單眼的阿伯是性侵犯！」為題發文，表示上週與朋友相約到綠園道玩，突然有一名年約60多歲的阿伯手持單眼相機前來搭話，「給我們看他單眼裡剛剛拍我們的照片」。原PO與友人不以為意，以為對方只是攝影愛好者，未予防備，而該男「之後就跟我們聊天，問我們哪裡來的，住哪裡、什麼路等等，還拿自己重機的駕照跟相機裡的照片出來聊天」。

請繼續往下閱讀...

怪異的是，當原PO與友人要離開，「他也一直跟在我們旁邊拍我們，再一直拿拍的照片來找我們搭話」，還拍下她們的車牌與背影，「友人覺得拍到車牌非常不合理，當下立馬要求刪除，但他不只沒有刪除，甚至事後還傳給友人」。原PO友人覺得怪異，事後用對方LINE名字一搜，「發現有一篇2004年的新聞，內容大概在說台中一名男子以專業攝影師的名義以金錢誘惑女性拍攝清涼平面廣告照，待被害者上鉤後便以各種理由恐嚇女子並伺機性侵她」。

另外PTT上也有網友分享類似經歷，搭訕者「特徵跟我們遇到的中年男子幾乎一模一樣」。原PO友人大驚，發IG限時動態提醒大家小心，竟獲得不少網友回覆，表示自己也曾遭該男以相同手法搭訕。有網友表示，該男還曾在2018年因類似事件被判刑，查詢裁判書，該男確實曾因強制猥褻他人挨告，2019年被處有期徒刑6月。

原PO友人原本看到新聞就想封鎖對方的LINE，但想觀察對方是否有後續行為，暫未封鎖，「結果！！這幾天就收到他的line問說可不可以約出去拍平面廣告，根本是跟之前一樣的手法，即使被判刑多次也不改本性」；原PO友人於是就把2004年的新聞傳給對方，「就被他已讀了，而且他還馬上把他LINE的名字改成『林摩燈』」。

原PO呼籲大眾留意，希望藉由這篇分享，讓其他人有所警惕不要上當；此文引起熱烈迴響，有不少女同學留言直呼自己也遇過該男，「我跟我朋友前陣子去勤美也被他偷拍過...還一直給我們看他的作品集要加我們好友」、「我5月在勤美跟朋友拍照的時候也被他騷擾過！他沒經過我們同意就瘋狂拍我們，然後過來搭話」、「這個阿伯我也有遇過！（我是在旁邊觀察）就是拿著單眼說要幫你拍照，最後還跟小妹妹要LINE，超怕小妹妹危險所以全程在旁邊看著」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法