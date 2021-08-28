萬華養生館藏春色 按摩阿姨替22歲小鮮肉「升等做半套」

警方突襲臨檢養生館暗藏春色。（記者劉慶侯翻攝）

2021/08/28 08:50

〔記者劉慶侯／台北報導〕疫情稍緩，春情蠢動！北市警萬華分局連續兩日查獲養生館暗藏春色。25日晚間先在萬大路的養生館，查獲3名平均年紀約45歲的按摩女，涉嫌「加價」5百元替客人「做半套」，及剛結束的22歲小鮮肉；另在西昌街一間從事按摩半套服務的養生館，逮捕4名按摩女以及3名男客，其中也有一名24歲的小鮮肉。警方訊後均依法送辦。

北市警萬華分局在25日晚上11時許，在萬大路突襲臨檢56歲李姓婦人經營的養生館，攔獲剛消費完的22歲張姓男子，另外查獲正在按摩的42歲李男等人，還有57歲的廖姓按摩女等3人。

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警方查扣監視器、帳冊等證物，發現李女經營的養生館，每次消費僅1千元，但按摩女卻私下向客人表示「可以加值服務」，只要加5百元就可以升等半套服務，查扣6500元。

警方調查，被查獲的3名按摩女，其中兩人為嫁來台灣的越南籍女子，因離婚才會跑到養生館工作，另外1名則是台籍的廖女。警方訊後將李姓負責人依妨害風化送辦，另7名男女則依社維法裁處。

警方隨後又在翌日凌晨時分，在西昌街查獲由45歲簡姓男子經營的養生館，當場查獲4名按摩女以及3名男客，其中最年輕的男客僅24歲，當場查扣2萬3千元現金以及保險套3盒等證物。

警方調查，男客每次消費給付店家1300元費用，就有「半套服務」，事後按摩女可以獲得800元酬勞，訊後各依法送辦。

警方查扣保險套等贓證物。（記者劉慶侯翻攝）

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