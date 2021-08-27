老梗狠詐老醫師600萬 竟是5毒蟲斜槓組詐團下毒手

新北刑大攻堅破門逮捕李姓嫌犯等5人，查扣不法所得新台幣104萬元、槍毒等證物。（記者闕敬倫翻攝）

2021/08/27 23:58

〔記者闕敬倫／新北報導〕新北刑大日前獲報假檢警詐騙集團訊息，發現一名老醫師遭詐騙、盜領新台幣600萬元，專案小組19日到新莊區一棟大樓，攻堅破門逮捕李姓嫌犯等5人，查扣不法所得新台幣104萬元、安非他命、毒咖啡包以及1把改造手槍、3發子彈等證物，全案移請偵辦。

警方調查，以40歲李姓主嫌為首詐騙集團，5人均有詐欺、毒品紀錄，也都染有吸毒惡習，為支付毒品開銷組成詐欺集團，由李嫌擔任車手頭，指揮手下成員持假公文前往被害人住處恐嚇監管帳戶，取得提款卡，每天提領將近70萬元；在短短不到10天內，總計提領新台幣600多萬元，後續警方逮獲該詐騙集團，而李嫌3人聲押獲准。

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警方通知遭詐的老醫師到場說明，他起初仍難以置信，堅信自己接到主任檢察官來電監管帳戶，才交給對方提款卡及密碼；後續經警方解釋，並提出相關事證，老醫師才理解詐騙集團慣用的假檢警詐騙手法，恍然大悟，趕緊向銀行掛失止付，也感謝警方保住助他保住退休金。

新北警方提醒，近年詐欺手法層出不窮，呼籲民眾若接到不明來電，絕對不要聽信指示前往金融機構提款、匯款或交付提款卡，以免誤入詐騙集團陷阱，應遵循「一聽二掛三查證」，並撥打防詐165專線或110報案查證，以防止遭騙。

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李姓主嫌為首的詐騙集團，持假公文到被害人住處恐嚇監管帳戶，取得提款卡，短短不到10天內提領600多萬元。（記者闕敬倫翻攝）

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