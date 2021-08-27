入境走「免申報」櫃檯 業者帶金通關裁罰千餘萬元確定

黃姓貴金屬加工業者入境時由免申報櫃檯通關，卻被關務署台北關查獲攜帶黃金飾品價值1032萬多元、白金飾品144萬多元，被處以罰鍰共1066萬多元，黃男不服，提起行政訴訟救濟；最高行政法院今判他敗訴確定。（示意圖）

2021/08/27 20:53

〔記者楊國文／台北報導〕黃姓貴金屬加工業者3年前自中國香港搭機入境，並從免申報櫃檯通關，卻被關務署台北關查獲攜帶黃金飾品價值1032萬多元、白金飾品144萬多元，被依洗錢防制法規定，處以相當於未申報黃金和白金價額的罰鍰共1066萬多元，黃男不服，提起行政訴訟救濟；最高行政法院審理認定黃未依規定申報，本案裁罰於法有據，今判他敗訴確定。

判決指出，黃男於2018年6月從香港搭機入境，選擇從免申報的綠線櫃檯通關，關務署台北關人員發現後攔查，在黃的手提行李內查獲未申報的黃金、白金飾品價值分別為1032萬多元、白金飾品144萬多元，分別超過限額2萬美元、新台幣50萬元規定，因此依洗錢防制法第12條規定，裁罰黃相當於未申報黃金和白金價額的罰鍰共1066萬多元，黃男不服提起訴願被駁回後，打行政訴訟救濟。

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黃男指出，因他歷來從事貴金屬飾品加工買賣多次出入境都從第二航廈申報，因此於第一航廈尋求海關關員協助引導，當時，他在海關官員趨近時，於緩衝區內即主動表示有攜帶須申報的貴金屬飾品，後來才依關員的指定進入綠線櫃檯前緣，並將行李拿上X光機，應該算是符合「主動申報」的要件，並無未依規定申報情事，應將原本罰鍰處分撤銷。

台北關主張，黃男當時攜帶超額黃金及白金入境，依規定，應從紅線櫃檯申報通關，但黃先經過紅線櫃檯，後來選擇由免申報的綠線櫃枱通關，且低著頭走向沒有關員負責的另一側綠線櫃枱走去，經關員以口頭和手勢指定攔查後，黃才口頭表示欲到第二航廈申報，依報驗稅放辦法第7條第5項規定，指定查驗後，海關不再受理任何方式的申報，因此，依黃的做法，黃辯稱在指定查驗前已口頭申報，顯然不是事實。

另外，黃男表示攜帶貨物是黃金加工進口，依規定應填寫「中華民國海關申報單」，並由紅線櫃檯查驗通關，但黃並未在指定查驗前提出書面申報或相關文件，直到經過X光儀檢查後，才從手提行李取出貨品進口報單向關員說明，海關依規定不受理其申報。

而且，黃多次出入境，在案發前的1年間，即辦理黃金加工進口申報達12次，對申報程序和查驗制度等規定知之甚詳，黃指稱已填妥海關申報單，打算到第二航廈申報，純係推諉之詞，無法採信。

台北高等行政法院審理時，勘驗黃男通關影像光碟及相關事證，認定黃攜帶超額黃金、白金飾品入境時，並未依規定申，經海關查獲後，依洗錢防制法第12條第4項規定裁罰相當於未申報貨品價格的罰鍰，並無不當之處，判黃敗訴。黃不服，提起上訴，最高行政法院認定裁處於法有據，今判黃敗訴確定。

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