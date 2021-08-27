中影花9.5億元跟黨產會和解 恐衝擊馬英九三中案

黨產會與中影簽署和解契約，中影給付9.5億元及移轉330部影片所有權國有，本案有可能會影響到馬英九的三中案。（資料照）

2021/08/27 17:31

〔記者吳政峰／台北報導〕中影日前以給付國家9.5億元與轉讓330部影片版權為條件，跟黨產會簽訂行政和解契約，換取廢止認定它為國民黨附隨組織，解凍資產。由於9.5億元剛好是台北地檢署認定前國民黨主席馬英九賤賣中影的價差，法界人士認為，可能會對馬的三中案造成衝擊。

北檢認定馬英九擔任國民黨主席時，涉嫌賤賣黨產三中（中影、中視、中廣），依背信罪提起公訴，案件現繫屬台北地院，預定10月27日宣判。中影部分，北檢起訴指出，中影名下資產華夏大樓、新世界大樓與中影文化城等三塊房地，2005年的鑑價或已與其他買家協商的實際價格加總共62.5億元，但最後卻以53億元低估廉售，價差高達9.5億元。

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北檢還表示，中影2005年8月間委託民間公司鑑定旗下影片著作權價值，高達14億0675萬1000元，但在進行實際交易估價時，卻僅以會計師財報所帳列的影片版權遞延費用（類似使用費）1億7371萬2421元，認列影片資產價值，未將實際著作權價值計入評估，價差高達12億3303萬8579元。

巧的是，北檢認定賤賣中影的9.5億元價差，剛好就是中影跟黨產會和解的金額；而賤賣影片部分，中影則直接把影片著作權轉讓給國家；換言之，中影與黨產會和解的基礎，與北檢起訴的內容不謀而合。

在三中案宣判前夕，中影與黨產會和解，律師翁偉倫認為，不排除衝擊三中案。他解釋，兩造和解的金額恰巧與檢方認定的價差有關，且是一個公開的市場資訊，可能會被檢方拿來當作證據，主張這就是當時賤賣中影的鐵證；檢方可能攻擊，若非低買，中影現在何必簽下不利公司的和解書，額外支出9.5億元與轉讓影片給國家。

翁偉倫研判，三中案宣判在即，檢方可能會據此聲請再開言詞辯論；也可能等待判決結果出爐後，再視情況持本項證據提起上訴。惟馬英九也會主張鑑價不等於實際市場價格，並未背信。故法官對和解書會採取哪一種立場，還是得看檢辯雙方的訴訟策略。

律師陳宗豪指出，中影與黨產會的和解書確實有可能成為三中案的新變數，但法官在審理背信罪時，還要審酌交易有沒有基於商業判斷原則、成交價是否背離低於市場行情過大、有無違反忠誠義務傷害公司利益等因素。

陳宗豪分析，檢方確有可能把和解書當成賤賣低買的新證據，馬英九也可能主張兩者間並無關聯，案情未來的發展性非常多面，法官心證將走向何種地步，目前不易觀出端倪。

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