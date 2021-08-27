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    朱學恒送「喪禮花籃」挨告侮辱公署 檢方不起訴理由曝光

    朱學恒（右）送喪禮花籃諷疾管署，遭告發侮辱公署，北檢今天將他不起訴。（資料照、圖取自臉書_朱學恒的阿宅萬事通事務所；本報合成）（記者錢利忠攝）

    朱學恒（右）送喪禮花籃諷疾管署，遭告發侮辱公署，北檢今天將他不起訴。（資料照、圖取自臉書_朱學恒的阿宅萬事通事務所；本報合成）（記者錢利忠攝）

    2021/08/27 17:25

    〔記者錢利忠／台北報導〕網紅朱學恒送花籃到疾管署，還寫著「爾俸爾祿，民膏民脂，下民易虐，上天難欺」，被民眾認為送「喪禮花籃」，告發侮辱公署。朱學恒偵訊時只說「請依法嚴辦」。但台北地檢署調查後認為，朱學恒此舉不構成犯罪，今天將他不起訴。檢方也解釋不起訴理由，對於政府施政措施，縱然以不留餘地或尖酸刻薄之語言文字予以批評，亦仍受憲法之保障。

    對於被民眾告發侮辱公署獲檢方不起訴一事，朱學恒今天則在臉書粉專上留言：「可惡 ，我明年想去土城包十倍券的夢想破滅了【鎚地】」。相關留言也引起網友熱議。

    檢方之所以認定朱學恒此舉不構成侮辱公署，主要理由在於，陳述事實與發表意見不同，事實有能證明真實與否之問題，意見則為主觀之價值判斷，無所謂真實與否，在民主多元社會各種價值判斷皆應容許，不應有何者正確，或何者錯誤，而運用公權力加以鼓勵或禁制之現象，僅能經由言論之自由市場機制，使真理愈辯愈明而達去蕪存菁之效果。

    檢方解釋，針對民主政治相關時政議題，依個人價值判斷提出主觀且與事實相關之政治性意見或評論，應受較高程度之言論自由保障，縱有尖酸刻薄，批評內容足令被批評者感到不快或影響其名譽，仍應認為不成立誹謗罪，亦不在公然侮辱罪的處罰範圍。

    勘查朱學恒於臉書上所留文字，主要是針對國內疫情造成許多人民病故而有所不滿，因此才有送花籃並寫下「爾俸爾祿，民膏民脂，下民易虐，上天難欺」等字句的行為。檢方認為，疫情於全球肆虐期間，疾管署的防疫作為屬於國家重大政策，疫情期間因媒體密集報導、討論，勢必引起社會高度關切，該防疫作為攸關人民之生命、身體、財產及自由之保障或限制，與公共利益有關，為可受公評之事。

    朱學恒雖留下「爾俸爾祿…」等字句，但勘查相關字句僅是對為官者之期許，難認有侮辱之意；至於朱學恒所送的4盆花籃，縱使如告發狀所述是「喪禮花籃」，此或是朱學恒欲藉此表達對疾管署防疫作為之不滿，尚屬於對可受公評之事，而為政治性言論之表達，自應給予最大限度之保障，尚難動輒即以刑責相繩。

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