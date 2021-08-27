漢民派出所落腳童軍中心 賴瑞隆：爭取中央全額補助

漢民派出所落腳童軍中心，賴瑞隆表示，爭取中央全額補助。（圖：賴瑞隆服務處提供）

2021/08/27 15:57

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高市警局小港分局漢民派出所向民宅租賃作為辦公廳舍長達24年，將落腳低度利用的高市社教館童軍中心，立委賴瑞隆今天邀集相關單位會勘，他表示，漢民派出所鄰近小港機場、高雄港及臨海工業區等要鎮，將爭取中央全額補助漢民所遷移整建經費，減輕市府租賃支出財政負擔。

漢民派出所自1997年租賃民舍使用迄今，總租賃金額逾2018萬元。賴瑞隆邀集行政院公共工程委員會主秘林書傑、高市警局、行政院主計總處、國家發展委員會、教育部及高市府相關單位至高雄社教館童軍中心考察。

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社教館館長沈坤佑表示，童軍中心於1997年啟用，隨著各地童軍活動場域陸續建置，且社教館園區開放後，不利於童軍活動大規模露營使用，使用頻率也逐年降低，其實際可使用面積308.56坪，未來童軍中心整建活化成漢民派出所，將成為閒置空間活化的示範案例。

小港分局分局長陳志榮指出，漢民派出所內轄區涵蓋10里，服務人數超過4萬8千人，員警編制共計40人，每人實際使用面積僅1.79坪，且隨著轄區內商業活動興盛，未來員警數勢必增加，廳舍空間將更為狹窄，影響值勤及服務品質。他說，遷移總經費估計3860萬元，預計於明年底完工。

賴瑞隆指出，漢民派出所鄰近高雄國際機場、臨海工業區、高雄港等地，服務範圍也為區內文教商業、休憩及醫療服務重心，交通及治安勤務繁重，未來小港國民運動中心、捷運小港林園線、台糖土地商業完工開發後，人口流動、商業活動發展將更加迅速，遷移整建有其必要性。

林書傑肯定該項閒置空間活化，他表示，童軍中心活化將跨域結合周邊社教功能，成為示範亮點計畫，將由中央活化經費補助程序進行，內政部警政署會同高雄市警察局需盡速將計畫經費需求提報行政院工程會，經推動委員會於9月審查通過後，以符合補助資格。

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