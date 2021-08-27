軍備局少將處長張大偉索賄4500萬 下週移審法院裁定是否續押

國防部「公館營區營舍整建統包工程」爆發貪污賄賂弊案。（資料照，記者廖振輝攝）

2021/08/27 14:59

〔記者錢利忠／台北報導〕時任國防部軍備局工程營產處少將處長張大偉，承辦台北市公館空軍作戰指揮部「福興營區」改建工程時，涉嫌向標下工程的中華工程索賄4500萬元，得手2800萬元；張大偉雖認罪，卻辯稱已將2000萬元贓款放進金爐燒光；新北地檢署昨依違反貪污治罪條例起訴張大偉，求處最高刑度15年徒刑；在押的張大偉下週移審，新北地院將裁定是否續押。

檢方調查，張大偉於2017年承辦預算達30億元的「公館營區營舍整建統包工程」標案，他涉嫌主動聯繫建築師孫文郁：「可找營造廠合作投標統包工程，我可以幫忙。」孫男隨後拜會中工高層並透露說：「軍方會幫忙，但有代價。」希望中工以預算金額的0.5％至1％做為行賄款項。中工計算本案單坪造價僅10.4萬元，表明要11.5至11.6萬元才願參與。

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張大偉得知後，指示下屬以減少樓地板面積等方式，將單坪預算提升至11.6萬元；中工認為縱然支付3000萬元賄款仍有利可圖，遂同意參與投標，並指示員工在預算編列3238萬元準備金，藏放賄款。

2017年6月，張大偉邀當時的中工總經理沈華養、前總經理沈慶光在君悅飯店的港式餐廳餐敘，開口索賄4500萬元，2人雖對加價有所不滿，但仍同意，並將「準備金」提高至5000萬元，另涉嫌與下包土石清運工程業者合作，透過墊高工程款等方式套利後，透過管道交付賄款給張大偉，張還大方贈送1名女性友人200萬元。

張大偉偵查時承認部分犯行，卻推說是中工主動行賄，且約定金額僅3000萬元，他從沒看過這麼多錢，也怕家人知道，一直將賄款藏在家裡，後來得知自己被檢調盯上，便利用親戚家的金爐將2000萬元贓款燒光，剩下的則用於裝潢士林房產及支付生活開銷；檢方已向法院聲請扣押張大偉位於台中市西屯區逢大路及其妻子名下台北市士林區士東路等2間房產，追徵犯罪所得。

時任國防部軍備局工程營產處少將處長的張大偉，案發後已被羈押禁見。（資料照。記者王定傳攝）

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