武肺確診者治療後仍呈陽性 打官司要求解除隔離

台北地院收到4名民眾聲請提審解除武肺防治措施。（資料照）

2021/08/27 12:29

〔記者吳政峰／台北報導〕一名男子去年底確診罹患武漢肺炎，被安排到隔離治療機構接受治療，30日後武肺反應仍呈陽性，未完全康復，被要求持續隔離。但他自認傳染力低，人身自由不應受限，向台北地院聲請提審，請求解隔釋放。北院27日表示，要求解隔或是解除檢疫的案件迄今共4案，民眾若要撤銷隔離處分，應先提起訴願，被駁回之後，才能提起行政訴訟。

該名男子去年12月11日確診武肺，經主管機關開立隔離治療通知書至隔離治療機構治療，隔離30日後，經醫師重新鑑定仍持續為武肺陽性，因此，再經主管機關通知，續行隔離治療30日。該男認為隔離10至21天及無症狀，傳染力應已極低，應解隔離，不應繼續限制其人身自由，請求提審釋放。

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第二案是一名男子入境時，自稱在國外已經完成2劑武肺疫苗注射，並沒有症狀也無與感染者接觸，且可提出PCR陰性證明，不須實施14天的居家隔離檢疫，認為居家隔離是受不當拘禁措施，請求提審釋放。

第三案是一名男子自國外返國，主張家中有獨立衛浴及房間，且可配合一人一室的要求，但疾管署卻公布6月27日後入境的旅客，必須入住防疫旅館或集中檢疫所，不得回家，強迫其入住防疫旅館，故請求提審釋放。

第四案是一名男子8月12日自中國入境，實行居家檢疫14日，他主張檢疫期滿日應為8月26日12時，但主管機關卻通知他要到8月26日24時才能離開，他不服檢疫期間的計算，請求提審釋放。

北院表示，今年元月起陸續接獲民眾因不服與武肺相關的隔離治療、隔離檢疫或居家檢疫等防疫處分，依據提審法規定向北院聲請提審，並請求釋放。惟衛生福利部依據「傳染病防治法」規定，公告武肺為第五類傳染病，及公告具體防治措施，由主管單位依據公告的防治措施，向相關民眾做成為不同的行政處分，行政處分在未經撤銷前，均屬有效且合法。

北院強調，4位民眾聲請內容均和隔離治療、隔離檢疫及居家檢疫等3種行政處分有關，爭執主管機關在判斷上有無瑕疵，因此，依照規定，應依訴願程序予以救濟，而在行政處分未經撤銷前，仍為有效的行政處分，無法經由提審程序予以審查。

北院呼籲，民眾對武肺防治措施的相關行政處分判斷，若存有瑕疵爭議，應先提起「訴願」，如訴願經駁回，仍有不服，才能提起行政訴訟救濟，以符合程序要求。

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