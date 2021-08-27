為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    7旬婦...網戀「美國軍醫博士」遭騙280多萬 8旬翁...竟是車手

    苗栗縣70歲單身老婦，網路結識自稱美國軍醫博士的男子，雙方並以「結婚為前提」交往；對方以協助提早退休為由，2度從老婦身上騙得280多萬元，近日第3度要求140萬元時，親友察覺有異協助報警。警方趁老婦第3度面交的機會，將擔任車手的81歲謝姓老翁逮獲。（圖由警方提供）

    苗栗縣70歲單身老婦，網路結識自稱美國軍醫博士的男子，雙方並以「結婚為前提」交往；對方以協助提早退休為由，2度從老婦身上騙得280多萬元，近日第3度要求140萬元時，親友察覺有異協助報警。警方趁老婦第3度面交的機會，將擔任車手的81歲謝姓老翁逮獲。（圖由警方提供）

    2021/08/27 12:00

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣70歲單身老婦，網路結識自稱美國軍醫博士的男子，雙方並以「結婚為前提」交往；對方以協助提早退休為由，2度從老婦身上騙得280多萬元，近日第3度要求140萬元時，親友察覺有異協助報警。警方趁老婦第3度面交的機會，將擔任車手的81歲謝姓老翁逮獲，老婦才驚覺受騙。

    美國軍醫並以協助提早退休為由，兩度要求婦人面交280多萬，婦人信以為真拿出老本，近日食髓知味第3度要求140萬現金時，幸好家屬察覺異狀報案。警方日前趁面交機會，赫然發現第3度取款的車手竟然是高齡81歲的老翁，被害人指認才逮捕法辦。

    警方調查，被害老婦單身，子女在國外，老婦於5月底在臉書結識一名自稱是美國軍醫的路易斯博士，雙方進而「以結婚為前提」交往。對方於8月間向老婦開口希望能夠提早退休早點在一起，但需要一筆錢「還國家」。

    警方表示，對方先試探性要求老婦轉帳匯款16萬餘元，老婦隨即一口答應，對方見老婦上鉤，又再分別要98萬、165萬元，並約定於8月13日、18日與謝姓老翁於竹南火車站面交。

    詐騙集團食髓知味，於8月22日繼續誆騙老婦，恰巧被老婦的外甥聽見對話，外甥勸阻也不聽，趕緊聯繫老婦在國外的女兒並協助報警。老婦經警方勸說，依舊不相信遭騙，但最終仍同意讓警方跟著她於24日前往竹南火車站面交，當場逮獲謝姓老翁。

    警方表示，因詐騙集團車手幾乎都是年輕小伙子，當埋伏員警到老婦與謝姓老翁面交現金時，都不敢置信「怎麼有那麼老的車手？」認為謝姓老翁堪稱是苗栗有史以來查獲最高齡的車手。

    警方調查，謝姓老翁為新北市人，3度面交都是搭乘火車到竹南，聲稱是受韓裔美籍的朋友之託「幫忙拿錢」，卻未能清楚交代來龍去脈，全案依詐欺罪移送苗栗地檢署偵辦，檢方偵訊後裁定1萬元交保。警方將持續追查上游組織。

    苗栗縣70歲單身老婦，網路結識自稱美國軍醫博士的男子，雙方並以「結婚為前提」交往；對方以協助提早退休為由，2度從老婦身上騙得280多萬元，近日第3度要求140萬元時，親友察覺有異協助報警。警方趁老婦第3度面交的機會，將擔任車手的81歲謝姓老翁逮獲。（圖由警方提供）

    苗栗縣70歲單身老婦，網路結識自稱美國軍醫博士的男子，雙方並以「結婚為前提」交往；對方以協助提早退休為由，2度從老婦身上騙得280多萬元，近日第3度要求140萬元時，親友察覺有異協助報警。警方趁老婦第3度面交的機會，將擔任車手的81歲謝姓老翁逮獲。（圖由警方提供）

    苗栗縣70歲單身老婦，網路結識自稱美國軍醫博士的男子，雙方並以「結婚為前提」交往；對方以協助提早退休為由，2度從老婦身上騙得280多萬元，近日第3度要求140萬元時，親友察覺有異協助報警。警方趁老婦第3度面交的機會，將擔任車手的81歲謝姓老翁逮獲。（圖由警方提供）

    苗栗縣70歲單身老婦，網路結識自稱美國軍醫博士的男子，雙方並以「結婚為前提」交往；對方以協助提早退休為由，2度從老婦身上騙得280多萬元，近日第3度要求140萬元時，親友察覺有異協助報警。警方趁老婦第3度面交的機會，將擔任車手的81歲謝姓老翁逮獲。（圖由警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    遛狗當掩護 詐欺車手違規行駛人行道害自己栽了
    2021/08/27 10:54

    遛狗當掩護 詐欺車手違規行駛人行道害自己栽了
    單純女辦貸款誤成詐團共犯 大學生想短期致富淪車手
    2021/08/23 14:01

    單純女辦貸款誤成詐團共犯 大學生想短期致富淪車手

    北北桃一日生活圈 專家點名買這裡
    堅稱與對方LINE聊天4年 女子不信陷入網戀詐騙
    2021/08/23 10:14

    堅稱與對方LINE聊天4年 女子不信陷入網戀詐騙
    北市信義警打詐一日雙破 分逮車手、收款水房
    2021/08/21 13:23

    北市信義警打詐一日雙破 分逮車手、收款水房

    親愛的！今年中秋我帶了一頭豬回家
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播