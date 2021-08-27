7旬婦...網戀「美國軍醫博士」遭騙280多萬 8旬翁...竟是車手

苗栗縣70歲單身老婦，網路結識自稱美國軍醫博士的男子，雙方並以「結婚為前提」交往；對方以協助提早退休為由，2度從老婦身上騙得280多萬元，近日第3度要求140萬元時，親友察覺有異協助報警。警方趁老婦第3度面交的機會，將擔任車手的81歲謝姓老翁逮獲。（圖由警方提供）

2021/08/27 12:00

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣70歲單身老婦，網路結識自稱美國軍醫博士的男子，雙方並以「結婚為前提」交往；對方以協助提早退休為由，2度從老婦身上騙得280多萬元，近日第3度要求140萬元時，親友察覺有異協助報警。警方趁老婦第3度面交的機會，將擔任車手的81歲謝姓老翁逮獲，老婦才驚覺受騙。

美國軍醫並以協助提早退休為由，兩度要求婦人面交280多萬，婦人信以為真拿出老本，近日食髓知味第3度要求140萬現金時，幸好家屬察覺異狀報案。警方日前趁面交機會，赫然發現第3度取款的車手竟然是高齡81歲的老翁，被害人指認才逮捕法辦。

請繼續往下閱讀...

警方調查，被害老婦單身，子女在國外，老婦於5月底在臉書結識一名自稱是美國軍醫的路易斯博士，雙方進而「以結婚為前提」交往。對方於8月間向老婦開口希望能夠提早退休早點在一起，但需要一筆錢「還國家」。

警方表示，對方先試探性要求老婦轉帳匯款16萬餘元，老婦隨即一口答應，對方見老婦上鉤，又再分別要98萬、165萬元，並約定於8月13日、18日與謝姓老翁於竹南火車站面交。

詐騙集團食髓知味，於8月22日繼續誆騙老婦，恰巧被老婦的外甥聽見對話，外甥勸阻也不聽，趕緊聯繫老婦在國外的女兒並協助報警。老婦經警方勸說，依舊不相信遭騙，但最終仍同意讓警方跟著她於24日前往竹南火車站面交，當場逮獲謝姓老翁。

警方表示，因詐騙集團車手幾乎都是年輕小伙子，當埋伏員警到老婦與謝姓老翁面交現金時，都不敢置信「怎麼有那麼老的車手？」認為謝姓老翁堪稱是苗栗有史以來查獲最高齡的車手。

警方調查，謝姓老翁為新北市人，3度面交都是搭乘火車到竹南，聲稱是受韓裔美籍的朋友之託「幫忙拿錢」，卻未能清楚交代來龍去脈，全案依詐欺罪移送苗栗地檢署偵辦，檢方偵訊後裁定1萬元交保。警方將持續追查上游組織。

苗栗縣70歲單身老婦，網路結識自稱美國軍醫博士的男子，雙方並以「結婚為前提」交往；對方以協助提早退休為由，2度從老婦身上騙得280多萬元，近日第3度要求140萬元時，親友察覺有異協助報警。警方趁老婦第3度面交的機會，將擔任車手的81歲謝姓老翁逮獲。（圖由警方提供）

苗栗縣70歲單身老婦，網路結識自稱美國軍醫博士的男子，雙方並以「結婚為前提」交往；對方以協助提早退休為由，2度從老婦身上騙得280多萬元，近日第3度要求140萬元時，親友察覺有異協助報警。警方趁老婦第3度面交的機會，將擔任車手的81歲謝姓老翁逮獲。（圖由警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法