勤儉老婦領45萬元「要賭博」？竟是誤信假親友借錢

老婦人（圖中）一口氣提領45萬元，卻謊稱是「要賭博」。（記者張瑞楨翻攝）

2021/08/27 10:05

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市70歲陳姓老婦人，每次到農會僅提領1萬、2萬元，本月25日竟一口氣要提領45萬元，農會人員察覺有異，老婦卻說領錢是「要賭博的，不要問那麼多」，員警一再詢問，她才吐露說，是親戚來電指「卡到官司」，要借45萬元交保金，警察苦口婆心說，這是老套「假親友借錢騙局」，兒子到場時直呼，媽媽省吃儉用但是重感情，聽到親戚有急用就被唬得團團轉，養老金差點被騙，感謝農會行員與員警阻詐。

陳姓老婦25日拿著匯款單與存摺到農會辦事處，急忙提領45萬元，老婦平時到農會僅提領小額現金，這次竟大手筆要提領45萬元，行員警覺有異，擔心她遭到詐騙，詢問款項用途，老婦卻堅持不肯透露，雙方僵持不下時，員警剛好至金融機構巡簽，遂與行員攜手阻詐。

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中市警二分局育才派出所警員王楚翔、許珈珈，詢問老婦提領現金用途，她支吾其詞「是賭博要用的」、「你不要問那麼多啦」，員警問她「阿姨，對方是不是說不可以報警？」老婦聽得猛點頭，願意把手機交給員警查看。

原來是老婦當天接到多筆陌生來電，對方宣稱是老婦親戚，謊稱換了手機號碼，因為「卡到刑案」需要擔保金，請她不可報警，否則會違反偵查不公開，希望老婦趕緊匯款45萬元，否則他得入獄。

員警說，這是慣用的「假親友借錢騙局」，並聯繫兒子李先生到場，他表示，母親省吃儉用但是重感情，一聽到親戚有急用，很快就受騙，差點奉上自己的養老金，感謝行員與員警機警阻止。

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農會人員勸阻老婦時（圖後），剛好警察巡邏途經而介入。（記者張瑞楨翻攝）

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