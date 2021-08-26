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    8/26 威力彩、今彩539、雙贏彩 頭獎均摃龜

    今晚（8月26日）開獎的第110000204期今彩539、第110000068期威力彩、第110000204期雙贏彩，頭獎均摃龜。（圖取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

    今晚（8月26日）開獎的第110000204期今彩539、第110000068期威力彩、第110000204期雙贏彩，頭獎均摃龜。（圖取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

    2021/08/26 22:16

    〔即時新聞／綜合報導〕今晚（8月26日）開獎的第110000204期今彩539、第110000068期威力彩、第110000204期雙贏彩，頭獎均摃龜。

    第110000068期威力彩中獎號碼為「第一區：18、22、25、27、31、35，第二區：01」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共4注中獎，每注可得15萬元；肆獎共22注中獎，每注可得2萬元；伍獎共156注中獎，每注可得4000元；陸獎共1285注中獎，每注可得800元；柒獎共2396注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬3269注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬7593注中獎，每注可得100元；普獎共3萬1688注中獎，每注可得100元。

    第110000068期38樂合彩中獎號碼為「18、22、25、27、31、35」，五合摃龜；四合共2注中獎，可得6萬7500元；三合共84注中獎，每注可得5750元；二合共1669注中獎，每注可得750元。

    第110000204期雙贏彩中獎號碼為「03、04、07、08、09、10、14、16、17、20、21、22」，頭獎摃龜；貳獎共5注中獎，每注可得10萬元；參獎共167注中獎，每注可得500元；肆獎共1792注中獎，每注可得100元。

    第110000204期今彩539中獎號碼為「03、11、32、36、39」，頭獎摃龜；貳獎共132注中獎，每注可得2萬元；參獎共6107注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬9583注中獎，每注可得50元。

    第110000204期39樂合彩中獎號碼為「03、11、32、36、39」，四合共12注中獎，每注可得21萬2500元；三合共260注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7833注中獎，每注可得1125元。

    第110000204期3星彩中獎號碼為「806」，正彩共33注中獎，每注可得1萬2500元。

    第110000204期4星彩中獎號碼為「2240」，正彩共3注中獎，每注可得12萬5000元。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站

    威力彩、38樂合彩、雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    威力彩、38樂合彩、雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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